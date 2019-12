Gica Popescu, despre colaborarea cu Hagi de la Viitorul: "In 6 luni ne-am certat mai mult decat in 30 de ani!"

Ziare.

Fostul capitan al Barcelonei precizeaza insa ca nu a fost vorba despre certuri serioase, ci mai mult despre discutii in contradictoriu legate de proiectul fotbalistic al lui Hagi."Eu cu Gica suntem prieteni de 30 de ani. Cand am devenit cumnati lucrurile s-au complicat si mai mult cu ghilimele aferente. Petrecem foarte mult timp impreuna. Vacantele le facem impreuna. Copiii nostri au crescut impreuna si au o relatie apropiata. Eu am avut o relatie foarte, foarte buna cu Gica. De-a lungul timpului, am avut discutii, ne-am certat si ne-am impacat. Dar Gica, pe cat de repede se aprinde, la fel de repede se stinge.De cand sunt presedinte la Viitorul, de sase luni, ne-am certat de mai multe ori decat in 30 de ani! Cand vorbesc de cearta e o exagerare. Au fost discutii mai aprinse, pe partea sportiva. Gica ma tot ruga de doi ani de zile sa vin acolo pentru ca are nevoie de cineva. Eu n-am vrut sa ma plateasca! Nu puteam sa-i iau bani! Dar acum am salariu pentru ca daca nu ma duceam eu, atunci lua pe altcineva.Avea nevoie de cineva pentru ca nu mai putea. M-a rugat si m-am dus! Am avut si alte oferte de la noi din tara, dar am spus ca in Romania nu pot sa fiu adversarul lui. Oricum, el face cam tot la club, administrativ si tehnic. E foarte greu de gestionat! Si nu e deloc usor de lucrat cu el.Atunci cand il cunosti este mai usor, dar unul din exterior fuge imediat! El e perfectionist, face totul la perfectie si nu mereu ii iese, dar controleaza totul. Si e normal cand ai banii tai bagati acolo. El a bagat foarte, foarte multi bani! Eu cu el vorbesc zeci de ore despre Viitorul si despre proiectul asta. Eu, si cand nu eram presedinte, ma duceam la toate meciurile. Mi-a fost usor sa ma integrez pentru ca stiam filozofia si pasii", a spus Popescu la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de la gsp.ro In continuare, acesta a laudat implicarea lui Hagi, sustinand ca daca nu ar fi fost asa proiectul ar fi esuat."Din o suta de proiecte, 99 ar fi falimentat! Singurul care sta in picioare e al lui Gica pentru ca s-a ocupat el! Daca nu se ocupa, daca nu era implicat in toate departamentele din club, nu reusea. Le-a pus la punct! Si e normal sa verifice inclusiv mingile la antrenament. Cand intra pe stadion el devine antrenor, nu mai e patron. Ca are anumite preocupari de patron, e normal! El se ocupa de absolut tot", a adaugat fostul international.Din vara acestui an Gica Popescu este presedintele clubului patronat de la cumnatul sau, FC Viitorul."Baciul" a acceptat sa se implice din nou in fotbal dupa o perioada in care sustinea ca nici nu se pune problema revenirii lui in sport.