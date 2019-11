Gica Popescu, ironic dupa rezultatele nationalei: "Vreau sa jucam cu Feroe si Malta, pe ele le-am batut!

Ziare.

com

"Baciul" spune ca si-ar dori ca Romania sa infrunte Insulele Feroe si Malta, singurele formatii pe care echipa lui Contra le-a invins in preliminariile recent incheiate."As dori Feroe si Malta, pentru ca pe ele le-am batut. Este foarte greu sa spunem sa alegem o echipa care sa fim siguri ca nu ne va pune probleme asa cum a aratat echipa nationala in ultima urmatoare. Eu ma incapatanez sa cred ca fotbalul romanesc are resursele necesare pentru a forma o echipa nationala, care sa inceapa din nou sa faca performanta.Am vazut cu totii ce s-a intamplat in vara la echipa de tineret si ceea ce arata ca fotbalul romanesc are resurse, fotbalul romanesc are talente, important este sa stim ce sa facem cu ele", a declarat Popescu la Telekomsport.Romania a ratat calificarea la Euro 2020 din preliminarii, nationala noastra terminand pe locul patru in clasamentul final al grupei, dupa Spania, Suedia si Norvegia."Tricolorii" lui Contra n-au reusit sa invinga decat Feroe si Malta in aceste preliminarii in care au mai remizat cu Norvegia si au pierdut cu Suedia si Spania.Nationala noastra mai are insa o sansa de calificare la turneul final prin barajul din Liga Natiunilor, acolo unde va juca in semifinale.