A murit antrenorul care l-a descoperit pe Gica Popescu

Sambata a murit Valentin Ghita (69 de ani), fost fotbalist si antrenor de legenda al echipei Dunarea Calafat, in urma unui accident vascular cerebral, dupa cum anunta cotidianul Gazeta Sporturilor Ghita este antrenorul care l-a descoperit pe marele fundas al nationalei si al celor de la FC Barcelona , Gica Popescu, cel care a inceput fotbalul la echipa locala Dunarea Calafat.Intr-o povestire din cartea sa autobiografica "Gica Popescu. Viata mea"...Popescu rememoreaza un episod frumos al junioratului, in care Valentin Ghita poarta un rol important: "..Antrenamentul acela a durat mai putin ca de obicei. Dar pentru ca a alergat prin zapada mare pana la brau si prin gerul care-i biciuia obrajii, Gica a plecat acasa satisfacut. Valentin Ghita l-a condus pana mai departe, apoi s-a intors acasa - M-a impresionat extraordinar gestul acela de a veni sa facem antrenament pe o vreme asa cumplita. Pe drumul spre casa mi-am spus in sinea mea ca Gica va ajunge intr-o zi mare fotbalist! -", se arata in cartea citata mai sus.Gica Popescu a fost capitanul nationalei Romaniei, dar si capitanul lui FC Barcelona, cu care a cucerit din aceasta postura Cupa Regelui Spaniei si Cupa Cupelor.D.A.