Decizie importanta luata de Gica Popescu: De ce nu isi lasa fiul sa joace in finala Cupei

Imediat dupa ce pustii lui Hagi, cu Nicholas Popescu printre titulari, au castigat titlul national la aceasta categorie de varsta, "Baciul" a dezvaluit ca fiul lui nu va juca si in finala Cupei pentru ca are examene la scoala.Astfel, Popescu senior anunta ca prioritizeaza studiile in fata fotbalului."Inainte de finala i-am zis sa se bucure de joc, nu oricand evoluezi intr-o asemenea partida. Mi-a placut cum a intrat in meci. Poate sunt subiectiv, ca e al meu, dar e un copil cu un potential extraordinar, cu talent, are un fizic frumos, insa e doar la inceput si sper s-o tina tot asa. Nu-l critic, doar ii dau sfaturi.Vazandu-l, mi-am adus aminte de primul meu titlu, castigat cu tineret-sperante la Craiova, la 17 ani.Nicolas nu poate juca finala Cupei la U17 pentru ca are examene la scoala si pentru mine e foarte important sa invete. Trebuie sa faca si sacrificii, sa renunte la finala ca sa mearga la examen!", a marturisit Gica Popescu pentru gsp.ro Nicholas Popescu are 16 ani si antrenorii care l-au urmarit sustin ca are un potential urias.El este deja international de juniori al Romaniei.