Dupa Gica Hagi, FRF a vrut sa-l interzica si pe Gica Popescu

Desi Gica Popescu este coordonatorul proiectului EURO 2020 in Romania, FRF nu l-a invitat la tragerea la sorti. Mai mult, FRF nu a dorit sa-l primeasca pe Popescu nici macar in momentul in care acesta a cerut o invitatie. Cei de la FRF s-au lasat cu greu convinsi sa-l accepte in sala, dupa interventii politice."Nu a fost o greseala ca nu a fost invitat Hagi. Gica Popescu, stiu precis... Secretara de la el de la cabinet a sunat si a cerut invitatie sa mearga la tragerea la sorti. Si a spus 'Dumneata ce treaba ai cu tragerea pentru Euro 2020?'. Asta l-au intrebat pe Gica Popescu cei de la federatiei, Gica Popescu fiind considerat presedintele de club, cumnatul lui Gica Hagi . Deci nu a fost o intamplare", a spus fostul arbitru Cristian Balaj la Telekom Sport.De altfel, Gica Popescu a confirmat si el dezvaluirile lui Cristi Balaj si spune ca fostii mari fotbalisti sunt vanati de FRF."Cred ca Federatia are ceva cu intreaga Generatie de Aur. Asa cred eu! Sau asa simt. Asa vad tot ce se intampla, toate aceste lucruri care ar fi putut fi facute in mod decent si cu respect. Cand ai un astfel de eveniment, nu aduci ce ai mai valoros?Ce e mai de renume sa scoatem in fata! De ce nu ne-au chemat? Le-a fost teama ca nu apar in poze cei din Federatie? Cum am ajuns eu la eveniment? Mi-au spus ca ce treaba am eu cu Euro 2020! Eu fiind coordonatorul proiectului din ianuarie 2018", a afirmat Popescu pentru Gazeta Sporturilor.C.S.