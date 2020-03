Gica Popescu a rabufnit dupa sedinta Grupului de Lucru format de FRF: Am citit si eu solutiile si sincer ma inchin

Ziare.

Presedintele Viitorului se declara chiar revoltat de unul dintre scenariile propune in cadrul sedintei Grupului de Lucru format de FRF, care implica reluarea antrenamentelor pe 16 aprilie, pentru a se putea reincepe sezonul la jumatatea lunii mai."Am citit si eu solutiile si sincer ma inchin. Chiar sunt revoltat fiindca in momentul de fata vad inconstienta. Cine isi va suma acest risc imens ca si un singur jucator sa fie infectat, iar apoi, o intreaga echipa sa intre in carantina? Daca cineva isi asuma o asemenea nebunie inseamna ca e inconstient total", a tunat Gica Popescu, potrivit Gazeta Sporturilor "Cum sa iei in calcul reluarea antrenamentelor pe 16 aprilie, cand toate prognozele, inclusiv cele rostite public de Raed Arafat, spun ca varful pandemiei in Romania va fi de Paste si la final de aprilie? Mi se pare o nebunie sa se anunte ca unele echipe s-ar putea antrena pe 16 aprilie si ca vom si da drumul la campionat in mai", a continuat acesta.Un alt scenariu ar fi ca Liga 1 sa se reia pe 13 iunie, iar etapele sa se dispute chiar si in luna iulie."Contractele se termina la 30 iunie, nu poti obliga un fotbalist sa mai joace ulterior acestei date. Poate unii nu mai vor sa stea, nu poti sa programezi ceva dincolo de 30 iunie", a conchis Popescu.Vezi: FRF a decis cand s-ar putea relua meciurile din Liga 1 Razvan Burleanu, presedinte FRF;Gabriel Bodescu, secretar general-adjunct FRF;Felix Grigore, manager competitii FRF;Mihai Andries, competitii FRF;Adrian Stangaciu, sef serviciu juridic FRF;reprezentantii Ligii 1, Ligii 2 si Ligii 3 in Comitetul Executiv: Valeriu Argaseala (FCSB) si Bogdan Balanescu (SC Dinamo 1948), Auras Brasoveanu (Concordia Chiajna), Marius Burca (Metaloglobus), Florea Spanu (CSO Filiasi), Mihai Dascalescu (AFC Unirea 1924);Justin Stefan, secretar general LPF;Emilian Hulubei, presedinte AFAN si membru in Comitetul Executiv FRF.8 etape au mai ramas de disputat din play-off si 12 etape mai sunt de jucat din play-out.