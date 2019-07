Gica Popescu acuza UEFA de discriminare, inaintea meciurilor din Europa League

Ziare.

Presedintele Viitorului Constanta spune ca nu e normal ca patru echipe din campionatele puternice sa intre direct in grupele Ligii Campionilor, iar cele din Romania sa inceapa in turul 1 preliminar."Noi trebuie sa jucam trei tururi preliminare si locul 4 din Spania intra direct in grupe. Este o discriminare din partea celor de la UEFA, dar nu avem ce sa facem. Nu e normal sa se faca aceasta discriminare intre echipele din Est si cele din Vest.Romania este o tara din UE, cu drepturi depline si nu inteleg aceasta discriminare. Nu spun ca trebuie sa fim la nivelul celor de afara, dar cel putin echipa campioana si cele de pe locul 2 si 3 sa primeasca un program prin care sa fie mult mai usor accesul catre grupe", a afirmat Gica Popescu la Digi Sport.Apoi, Popescu a criticat UEFA si pentru faptul ca a stabilit foarte tarziu adversarul Viitorului din Europa League. In prima faza, UEFA anuntase ca Viitorul va intalni Antwerp, dar ulterior a decis ca Gent sa fie adversara."In ziua cand am fost anuntati ca vom juca impotriva lui Gent, pe site-ul UEFA aparase ca vom juca impotriva lui Antwerp. Doua ore mai tarziu am primit notificare de la UEFA ca vom intalni pe Gent. Noi apucasem deja sa luam bilete de avion, sa rezervam hotel la Bruxelles, iar planurile au fost date peste cap.Vom sta la Bruxelles, asa ca va trebui sa calatorim si in ziua meciului, dar si inainte pentru antrenamentul oficial. Nu e o situatie usoara, dar va trebui sa ne adaptam si sa ne ridicam la nivelul adversarei noastre, care este o echipa cu mult mai multa experienta", a adaugat Popescu.C.S.