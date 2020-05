Gica Popescu anunta ca vom face 15 minute de la aeroport la Gara de Nord

Ziare.

Consilierul prim-ministrului Romaniei pentru organizarea Euro 2020, care va avea loc in vara anului viitor, spune ca lucrarile la calea ferata care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord sunt gata in proportie de 70 la suta."DE LA AEROPORT LA GARA DE NORD IN 15 MINUTE!Dupa ce am vizitat saptamana trecuta cele 3 stadioane aflate in constructie pentru Euro 2021, deja ii puteam spune asa, astazi am inspectat, alaturi de domnii Lucian Bode, ministrul Transporturilor, si de Ionut Stroe, ministrul Sportului, lucrarile de la calea ferata care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord. Sunt printre putinii care au crezut in acest proiect. Cand vorbeam despre calea ferata de la Otopeni la Gara de Nord, oamenii ma priveau cu neincredere. Pe undeva, erau indreptatiti. ULTIMUL TRONSON DE CALE FERATA IN ROMANIA S-A CONSTRUIT IN 1984...Mi-am asumat public proiectul acesta si marturisesc ca m-a incercat azi, vazand ca lucrarile sunt gata in proportie de 70 la suta, o senzatie de mandrie, dar si de emotie. Pot spune ca este proiectul meu de suflet. Calea ferata, care are o lungime de aproximativ 17 kilometri, va fi gata undeva in luna august. Pe perioada starii de urgenta s-a lucrat intr-un ritm incetinit fata de cum s-a lucrat inainte. De la aeroport la gara, distanta va fi parcursa in 15 minute. Va fi o lucrare de care se vor bucura bucurestenii, locuitorii din zonele limitrofe, dar si cetatenii romani aflati in tranzit la si dinspre aeroport. Nu in ultimul rand, turistii straini.Am fost sa vedem si cum stau lucrurile la Aeroportul Baneasa, care va fi modernizat tot in asteptarea Campionatului European. Si acolo e bine.Asadar, din august, Bucurestiul se va alatura marilor orase europene care au tren direct de la aeroport catre cea mai importanta statie feroviara. Iar de la gara, cu metroul, prin tot orasul.Sa ne revedem sanatosi!"Romania va organiza patru meciuri de la Campionatul European de anul viitor.I.G.