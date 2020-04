Gica Popescu anunta cand vor fi gata noile stadioane din Bucuresti

Ziare.

Dupa ce a inspectat lucrarile, Gica Popescu a anuntat ca obiectivul este ca cele 3 stadioane sa fie gata pana in octombrie 2020."In februarie 2018, cand am preluat functia de consilier al Prim-ministrului pentru Euro 2020, nu se batuse vreun tarus la vreunul dintre cele 3 stadioane: Ghencea , Giulesti, Arcul de Triumf.Ieri, am facut o vizita pe toate cele trei arene destinate competitiei devenita intre timp, din pacate, Euro 2021. Ele nu vor disparea dupa turneul european, ci vor ramane aici spre folosirea lor de catre echipele din fotbalul romanesc. M-am bucurat sa vad ca lucrurile stau bine. Fotografiile o demonstreaza.Sigur, dupa instituirea starii de urgenta, operatiunile au incetinit. Inaintea acelui moment datorat bataliei cu inamicul numit COVID - 19, se lucra in trei schimburi. De exemplu, cel putin la Ghencea si la Arcul de Triumf, in acest moment se putea incepe montarea gazonului. Cu reprogramarea competitiei pentru anul viitor si cu dificultatile ivite din instituirea starii de urgenta, aceste operatiuni au fost amanate. Chiar si asa, sper ca in luna octombrie cele trei stadioane vor fi gata. Sa ne revedem sanatosi!", a scris Gica Popescu pe Facebook EURO 2020 a fost amanat pana in vara anului urmator din cauza contextului actual.Tara noastra va organiza 4 meciuri de la turneul final.C.S.