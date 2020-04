Gica Popescu, despre propunerea controversata a secretarului general adjunct al FRF

Ziare.

Presedintele Viitorului spune ca, in acest mod, exista riscul "sa comentam apoi ce zice portarul de la Federatie"."Ce sa comentez? N-am ce sa comentez! Ma puneti sa comentez ceva ce nu exista practic si sa dezbat ceea ce spune si propune un angajat al FRF, nu institutia FRF. Daca domnul respectiv a vorbit in nume personal, fiindca asa am inteles ca a facut-o, atunci ce importanta are? Maine, poate vine portarul de Federatie si zice ca ar trebui sa jucam in Arabia Saudita. Ce facem atunci, vom discuta iarasi ce spune un angajat?", a declarat Gica Popescu pentru Gazeta Sporturilor "Daca nu e parerea unei institutii, FRF, LPF, care sa-si asume un plan, o propunere oficiala, atunci asa zise propuneri, mai ales de acest gen, sunt imposibil de comentat", a adaugat acesta.Secretarul general al FRF, Gabriel Bodescu, a propus ca meciurile ramase de disputat din acest sezon al Ligii 1 sa aiba loc la Antalya, in Turcia.Gabriel Bodescu a tinut sa explice apoi ca solutia propusa e doar a lui, nu si a Federatiei Romane de Fotbal.