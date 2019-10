Gica Popescu, dezamagit dupa prestatia Romaniei in deplasarea din Feroe: Cred ca un singur lucru pozitiv ramane dupa aceasta seara

Ziare.

com

Echipa noastra a castigat cu 3-0 la Torshavn, dupa goluri semnate Puscas, Keseru si Mitrita, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:"Eu am fost convins ca, pana la urma vom reusi sa marcam, pentru ca, cu cat curgeau minutele, parca presiunea noastra crestea, ne apropiam de poarta, cu toate ca ne-a fost foarte greu sa gasim solutii.Am intalnit o echipa cum ne si asteptam, ingropata pe doua linii in fata propriului careu. Eu cred ca am gresit timp de 70 de minute, ducand mingea spre tuse si incercand sa venim cu centrari pentru a pune probleme contra unei aparari foarte robuste. Din fericire, ne-am descatusat la primul gol, dupa care au venit si celelate doua, terminand meciul cu un rezultat normal", a fost declaratia facuta de Gica Popescu, la emisiunea Fotbal Club de la DigiSport.Popescu a concluzionat ca singurul lucru pozitiv din aceasta seara sunt cele 3 puncte: "Cu siguranta ca spatiile vor fi mult mai mari decat astazi in meciul de marti cu Norvegia. Acum ramine ca noi sa nu primim gol pentru ca ne va fi greu dupa aceea sa marcam doua goluri contra unei echipe total diferite decat asta. Cred ca singurul lucru pozitiv cu care trebuie sa ramanem sunt cele 3 puncte si nimic altceva", si-a terminat declaratia fostul jucator important al Romaniei.Romania inca este pe locul 2 in grupa F, deasupra Suediei, care joaca in aceasta seara in deplasare cu Malta. Urmatoarea partida pentru noi are loc marti pe Arena Nationala in fata Norvegiei, meci LIVE pe Ziare.com de la 21.45.Citeste si:D.A.