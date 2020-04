Gica Popescu dezvaluie ca el a avut cel mai mult de suferit din cauza diminuarii salariilor de la Viitorul

Ziare.

"Baciul" anunta ca nu va mai incasa niciun ban in aceasta perioada si se asteapta ca jucatorii sa inteleaga ca echipa traverseaza o perioada dificila."Am negociat in functie de nivelul salarial pe care il are, iar cea mai mare diminuare salariala am avut-o eu, pe perioada acestei probleme, chiar voi renunta la salariu pentru ca e normal ca noi, cei care conducem clubul, sa demonstram ca ne pasa si suntem cei care trag locomotiva dupa ei si fac cele mai mari sacrificii", a spus Gica Popescu la Telekom Sport "Am avut surprize placute, jucatorii au inteles situatia, unii dintre ei au mai negociat, altii au acceptat din prima, astfel incat sa fim convinsi ca ei raman la club, noi le putem plati salariile si ne vom desfasura activitatea cum am facut in sezoanele anterioare cand lucrurile au mers foarte bine", a adaugat acesta.Fostul capitan al Barcelonei a precizat ca masurile de criza luate de Viitorul se intind nu doar pe durata acestui sezon, ci pana la finalul lui 2021!"Politica noastra nu a fost doar pe aceasta perioada scurta de timp, ci a fost pe o perioada mai lunga, pentru ca atunci cand se va termina aceasta perioada de forta majora, de stare de urgenta, atunci vor incepe problemele cu adevarat si era normal sa dam dovada de intelepciune, sa dam dovada ca ne pasa de toti jucatorii, de angajatii clubului si am facut aceasta politica pana la finalul anului urmator. Da, mai mult de un an de zile" - Gica Popescu.Gica Popescu a fost instalat in functia de presedinte al clubului Viitorul la 1 iunie 2019.