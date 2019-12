Gica Popescu dezvaluie ca Luis Figo a amenintat ca paraseste brusc Bucurestiul la tragerea la sorti pentru EURO 2020

Ziare.

Potrivit spuselor lui Popescu, fostului star de la Real Madrid si FC Barcelona nu i-a venit sa creada ca FRF nu l-a invitat pe Hagi."Cand m-am intalnit cu Luis Enrique ne-am imbratisat si mi-a zis 'Unde-i celalalt Gica?'. I-am zis ca e ocupat cu antrenamentele. M-am intalnit cu Figo si m-a intrebat daca la masa, dupa, vine si Gica. Am iesit dupa la masa cu Figo si cu Casillas si m-au intrebat iar de Gica. Si i-am zis: 'Bai Luis, stii ceva! Hagi n-a fost invitat!'.A zis 'Hai, ma, faci misto de mine?! Eu ma ridic acum de la masa si plec! Cum sa nu fie chemat la un asemenea eveniment?!'. Nu le venea sa creada ca Federatia nu l-a chemat pe Hagi la un astfel de eveniment", a spus Gica Popescu, potrivit Gsp De asemenea, Gica Popescu l-a acuzat pe Burleanu ca are ceva cu toti fostii fotbalisti din Generatia de Aur."Cred ca Federatia are ceva cu intreaga Generatie de Aur. Asa cred eu! Sau asa simt. Asa vad tot ce se intampla, toate aceste lucruri care ar fi putut fi facute in mod decent si cu respect.Cum ar fi fost ca la tragerea la sorti pentru EURO 2020 sa fie Mircea Lucescu Victor Piturca , Emerich Ienei, Gica Hagi Cristi Chivu sau Adi Mutu. Noi n-avem foarte multi oameni in fotbal cu care sa ne mandrim. Cand ai un astfel de eveniment de nu aduci ce ai mai valoros? Ce e mai de renume sa scoatem in fata! De ce nu ne-au chemat? Le-a fost teama ca nu apar in poze cei din Federatie? Scriu peste tot ca ne pretuiesc si ne apreciaza. Unde-i aprecierea? Unde e? Ei nu invita oamenii cei mai importanti din fotbal la un astfel de eveniment!", a adaugat Popescu.Gica Hagi a anuntat recent ca nu va mai antrena niciodata nationala Romaniei, nemultumit de faptul ca nu a fost invitat la tragerea la sorti pentru EURO 2020.C.S.