Gica Popescu, exasperat de intarzierile la constructia noilor stadioane din Bucuresti: "Abia astept sa se termine Euro!"

Consilier al premierului pe tema Euro 2020, "Baciul" marturiseste ca abia asteapta ca turneul final sa se incheie pentru a nu mai fi intrebat despre situatia arenelor.El spune ca oricum aceste noi stadioane nu conteaza in economia Euro 2020 pentru ca toate partidele pe care le va gazdui tara noastra se vor juca pe Arena Nationala."Eu de abia astept sa se termine Campionatul European sa nu mai aud intrebarea despre starea stadioanelor. E important sa le terminam pe cele care le-am inceput, pentru ca lucrul acesta ne da o imagine buna in fata celor de la UEFA , insa nu sunt obligatorii pentru o buna organizare a Campionatului European.Eu cred ca vom avea doua stadioane gata, stadioane de antrenament. Pentru ca cele 4 meciuri se vor juca numai pe National Arena . Celelalte trei, din care vor fi terminate doua, vor fi folosite pentru antrenament. Dar noi nu facem stadioane pentru doua saptamani cat va dura Campionatul European. Facem stadioane pentru ca sa avem infrastuctura sportiva buna, sa le facem bine ca apoi sa nu bagam alte milioane si milioane facandu-le prost si grabindu-ne sa le avem gata pentru Campionatul European.Arcul de Triumf si Ghencea vor fi operationale pentru antrenamente la Campionatul European, dar echipele care vin la Bucuresti nu pot fi obligate sa se antreneze acolo. Va trebui sa terminam aceste stadioane pentru o infrastructura sportiva care sa ne dea posibilitatea de acum incolo sa organizam in Bucuresti competitii de tineret, de juniori , de fotbal feminim, de rugby in fiecare an sau la doi ani de zile.Folosim Campionatul European pentru a crea infrastructura de tot felul: feroviara, sportiva, baze sportive. Pentru a atrage oameni catre sport trebuie sa le cream conditii. O familie care si-ar dori sa isi trimita copilul la fotbal, primul lucru la care se uita este daca are teren cat mai aproape de casa", a spus Gica Popescu pentru PRO TV.Romania investeste peste doua sute de milioane de euro in cele trei stadioane bucurestene despre care, in prima faza, s-a spus ca sunt conditie obligatorie pentru Euro 2020.In ultimul an destinatia lor a fost schimbata, iar echipele care vor juca in Romania la turneul final au primit alte optiuni pentru cantonament Stadioanele Steaua si Arcul de Triumf sunt in grafic si ar putea fi utilizate in vara anului viitor pentru antrenamentele nationalelor, insa Giulestiul este mult intarziat si nu va mai fi "prins" in acest proiect.M.D.