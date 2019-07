Gica Popescu i-a raspuns in mod public lui Gigi Becali, despre oferta facuta pentru fundasul de Nooijer

Ziare.

com

Becali a tinut sa spuna duminica faptul ca fundasul olandez este singurul transfer pe care il mai doreste la FCSB, avand in vedere ca postul de fundas dreapta este deficitar:Gica Popescu a tinut sa ii raspunda lui Becali duminica seara: "Domnul Becali poate dori orice jucator din Liga 1 , e problema dansului. Nu am luat nicio hotarare. Daca va veni o oferta convenabila clubului, noi o vom analiza", a spus presedintele Viitorului, in direct la DigiSport TV.Cota de piata a fundasului dreapta din Olanda este acum de 1,8 milioane de euro.Singurul fundas dreapta valid din lotul stelist este acum Claudiu Belu, in ultimul joc fiind insa folosit ca improvizatie Ovidiu Popescu.Si pe flancul stang sunt probleme la FCSB, fiind folositi pe acest post Mihai Balasa, Lucian Filip si Mihai Roman, in locul lui Junior Morais care a plecat la Gaziantep si in locul accidentatilor Stan si Momcilovici.D.A.