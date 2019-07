Gica Popescu il contreaza pe Lucescu: "Nu gandeste ce a spus"

Ziare.

"Baciul" a reactionat dupa ce "Il Luce" a declarat ca prima liga rusa ar fi una in care fiul lui Hagi nu ar putea face fata."Domnul Lucescu a dat o declaratie rautacioasa. Nea Mircea nu il cunoaste pe Ianis, nu stie cum se antreneaza. Nu cred ca dansul gandeste ceea ce a spus", a spus Gica Popescu la ProX.Ianis Hagi este dorit in Rusia de Spartak Moscova, rusii facand o oferta extrem de tentanta pentru transferul sau.In momentul de fata Viitorul nu a luat o decizie cu privire la echipa la care va evolua Ianis, insa aceasta este asteptata in urmatoarele zile.