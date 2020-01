Gica Popescu il pune la punct pe Dan Petrescu

Ziare.

Petrescu declarase ca fotbalistii romani nu sunt profesionisti si nu fac sacrificii, motiv pentru care nu se adapteaza in strainatate.In replica, Gica Popescu i-a transmis lui Dan Petrescu sa nu mai vorbeasca despre fostii jucatori ai Viitorului."De unde stie Dan cat mananca Razvan Marin sau Baluta sau Ianis? N-a stat niciodata cu ei la masa. Eu ii stiu pe copiii astia si sunt super profesionisti. De aceea, eu cred ca se vor impune pentru ca au prea multa calitate.Se pare ca se adapteaza mult mai greu decat noi! Noi am fost cu greutati...nu chinuiti...dar am dus-o mai greu, cei de acum au de toate si cand dau de greu li se pare wow si au nevoie de o perioada mai lunga de adaptare", a spus Gica Popescu, citat de Digi Sport.In urma cu cateva saptamani, Petrescu a avut o reactie vehementa la adresa tinerilor fotbalisti romani."E foarte greu de inteles aceasta generatie. Eu mereu le zic alor mei: Vedeti ca eu am jucat 10 ani in Anglia! Iar in Anglia nu joaca nimeni, nu vedeti, nici macar Mutu nu a putut sa joace! Eu am jucat 10 ani pe munca multa, sacrificiu.Nu putem acum sa ne ducem in strainatate, sa mancam ca inainte, sa bem ca inainte, sa ne jucam ca inainte. Viata unui fotbalist e sacrificiul! Total! Altfel nu ai nicio sansa!", a explicat atunci Dan Petrescu.C.S.