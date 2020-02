Gica Popescu l-a iertat, dar nu s-a impacat cu Anghel Iordanescu. De la ce provine supararea

Ziare.

Fostul capitan al nationalei Romaniei recunoaste ca l-a salutat pe Anghel Iordanescu, insa "iertarea nu inseamna impacare"."Ne-am vazut in ultimele doua luni la doua evenimente. Mai intai, la tragerea la sorti pentru grupele Euro, care a avut loc la Romexpo, si apoi la Gala voastra, a GSP-ului. Eu m-am dus la el, i-am zis 'Sa traiti, nea Puiu, ce faceti?'. Ne-am salutat, ne-am pupat! Atat", a spus Gica Popescu pentru Gazeta Sporturilor "Daca el traieste cu impresia ca ne-am impacat... Daca asta inseamna impacare... Ceea ce va pot spune eu e ca l-am iertat, dar iertarea nu inseamna impacare", a completat "Baciul".Relatia dintre cei doi s-a racit dupa ce Anghel Iordanescu a ales sa continue in Federatia Romana de Fotbal si sa colaboreze cu Razvan Burleanu, in timp ce Gica Popescu a fost condamnat la inchisoare.Gica Popescu n-a dezvaluit motivul pentru care s-a suparat pe Anghel Iordanescu, insa la mijloc ar fi si o afacere imobiliare. Iordanescu ar fi refuzat sa semneze un document de care avea nevoie Popescu, in perioada in care fostul fundas se afla in inchisoare.