Gica Popescu neaga ca s-a impacat cu omul despre care spunea ca nu mai exista pentru el

Desi cei doi au fost surprinsi luna trecuta salutandu-se si pupandu-se in timpul unei gale, Popescu spune ca exclude vreo impacare."Am facut-o si la tragerea la sorti. Eu pot sa am multe defecte si am multe defecte, slava Domnului, dar respectul fata de oameni nu o sa mi-l pierd niciodata, tine de educatia mea. Pentru mine, domnul Iordanescu a reprezentat si va reprezenta tot timpul o persoana extrem de importanta, caruia ii port un respect si ii voi purta mereu un respect incredibil. Mi s-a parut firesc sa merg si sa-l imbratisez, sa il salut, neschimband cu nimic o alta situatie. L-am imbratisat, l-am salutat, sunt mai mic si intotdeauna cel mai mic merge catre cel mai in varsta si saluta, dar problema pe care o avem noi a ramas acolo si nici acum nu am discutat-o.Probabil ca va veni un moment dat cand o vom discuta. Dar v-am spus intotdeauna ca nu este legata de partea fotbalistica. Nu are nimic de-a face cu fotbalul. Problema a ramas acolo, dar respectul si bunul simt trebuie sa primeze intotdeauna inaintea supararii legate de alte situatii. Dar eu il voi respecta cu acelasi drag pe domnul Iordanescu, pentru ca avem prea multe lucruri frumoase petrecute impreuna, rezultate la echipa nationala , a fost si antrenorul in perioada cand am fost la Steaua . Ma leaga atat de multe momente frumoase legate de domnia sa, incat am considerat ca este normal si civilizat si de bun simt sa merg sa il salut", a declarat Gica Popescu pentru Telekom Sport.Ruptura dintre cei doi s-a produs inca din perioada in care Gica Popescu s-a aflat in inchisoare."Pentru mine, Anghel Iordanescu nu mai exista! Nu mai vreau sa vorbesc despre el. Ne-am intalnit la un eveniment si nu l-am salutat. Si el a evitat sa dea ochii cu mine!", spusese Popescu in urma cu cateva luni.Totodata, Popescu a declarat ca ruptura s-a produs dintr-un motiv ce nu are legatura cu fotbalul, dar nu a vrut sa detalieze.Din cate se pare, Iordanescu ii promisese ca ii va acorda un imprumut in perioada in care s-a aflat in inchisoare, insa apoi nu s-a mai tinut de cuvant.C.S.