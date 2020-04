Gica Popescu reactioneaza dupa presupusa revolta a celor mai importanti jucatori din lotul Viitorului

Ziare.

Presedintele constantenilor spune ca Gabi Iancu, Vlad Achim si Aurelian Chitu au semnat in cele din urma contractele propuse de Gica Hagi."Iancu, Achim si Chitu au semnat actele aditionale. E adevarat, ei au facut-o mai tarziu, dar au semnat. Noi am negociat peste 150 de contracte intr-o saptamana, scaderile au fost procentuale, in functie de salariile pe care le avea fiecare. Cei cu salarii mai mici au avut, evident, scaderi mai mici", a declarat Popescu pentru ProSport Gica Hagi a decis sa reduca la jumatate salariile jucatorilor dupa ce campionatul a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.FC Viitorul ocupa locul 1 in clasamentul din play-out-ul Ligii 1.