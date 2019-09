Gica Popescu reactioneaza dur dupa ce echipele romanesti au fost, practic, excluse din Europa League

Ziare.

com

Presedintele Viitorului considera ca UEFA imparte, astfel, Europa in doua lumi, cea a bogatilor si cea a saracilor."Nu este normala aceasta impartire a celor de la UEFA, prin care impart Europa in doua, in cea a saracilor si cea a bogatilor. Noi am incercat de fiecare data, in momentul in care am jucat in competiile europene, sa ne ridicam la acele standarde. Nu am reusit, deoarece a trebuit sa renuntam in fiecare sezon la anumiti jucatori, datorita nivelului financiar scazut al clubului nostru", a spus Gica Popescu intr-o interventie la Digi Sport "Poate fi o chestie benefica pentru echipele din tarile separate oarecum de fotbalul mare, daca aceasta competitie va fi finantata la fel ca Europa League. Eu cred ca este un lucru bun pentru fotbalul din tarile mai putin dezvoltate, asa cum suntem noi. Intotdeauna fotbalul romanesc trebuie sa se situeze in primele 15 campionate din Europa", a mai adaugat acesta.Noua competitie se va numi UEFA Europa Conference League si va fi a treia competitie intercluburi, dupa UEFA Champions League si UEFA Europa League.In aceasta noua competitie ar urma sa joace si echipele romanesti, dupa ce in Europa League se vor califica doar echipe care vin din primele 15 ligi ale continentului. Cum Romania ocupa abia locul 30, sansele ca echipele noastre sa mai ajunga in Europa League sunt extrem de mici.In momentul de fata, Romania ar trimite o echipa in turul I preliminar al Champions League si trei in turul I preliminar al Europa Conference League.Doar campioana Romaniei ar putea ajunge in Europa League, in cazul in care va fi eliminata in preliminarii.Cele trei competitii europene vor avea cate 32 de echipe, impartite in 8 grupe a cate patru echipe.