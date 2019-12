Gica Popescu s-a impacat cu omul despre care spunea ca nu mai exista pentru el

Ziare.

com

Cei doi s-au intalnit la o gala de fotbal, iar Gica Popescu a fost cel care a facut primul pas spre impacare, informeaza Telekom Sport.Astfel, fostul capitan al nationalei a mers catre Iordanescu, l-a salutat si apoi l-a pupat. Cei doi au si discutat si au dat uitarii conflictul existent.Ruptura dintre cei doi s-a produs inca din perioada in care Gica Popescu s-a aflat in inchisoare."Pentru mine, Anghel Iordanescu nu mai exista! Nu mai vreau sa vorbesc despre el. Ne-am intalnit la un eveniment si nu l-am salutat. Si el a evitat sa dea ochii cu mine!", spusese Popescu in urma cu cateva luni.Totodata, Popescu a declarat ca ruptura s-a produs dintr-un motiv ce nu are legatura cu fotbalul, dar nu a vrut sa detalieze.Din cate se pare, Iordanescu ii promisese ca ii va acorda un imprumut in perioada in care s-a aflat in inchisoare, insa apoi nu s-a mai tinut de cuvant.C.S.