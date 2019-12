Hagi, atac la Gica Popescu? "Regele" a luat foc dupa meciul cu Voluntari: "Conducerea mea doarme!"

Ziare.

"Regele" a aparut extrem de nervos in fata jurnalistilor dupa victoria cu Voluntari, el acuzand ca echipa sa are un program extrem de dezavantajos."Calendarul a fost incredibil facut. Stiti ca mie nu imi place sa ma plang, dar nu am cum sa nu scot in relief, pentru ca am vazut ca din conducerea mea niciunul nu a iesit sa zica. Am jucat cu Astra, Astra sase zile pauza, noi trei zile. Doua zile plus ziua meciului. Nu e normal ca noi care ne luptam acolo sus sa fim programati unii la sase zile si altii la trei zile", a declarat Gica Hagi imediat dupa partida, la Telekomsport.Ulterior, la conferinta de presa el a detaliat, acuzand dur conducerea Viitorului."Nu s-a comentat ca Viitorul a fost programata si conducerea mea doarme! Doarme! Noi ne luptam acolo si nu poti sa joci cu o echipa care stie sa joace fotbal, cu jucatori foarte buni. A fost o deplasare, cea mai lunga, cea mai grea. Am tacut, am mers inainte. Eu am spus ca am fost programat sa joc in sapte zile trei meciuri si cu cea mai lunga deplasare. Iar adversarul meu a stat sase zile! Nu se poate asa! Eu zic ca nu e corect. O zi, doua, mai merge", a mai declarat Hagi.Viitorul este condus la nivel administrativ de Gica Popescu, acesta fiind numit presedinte la inceputul lunii iulie, inainte de tragerea la sorti a calendarului noului sezon.