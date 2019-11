Hotararea luata marti de Ludovic Orban in cazul lui Gica Popescu

Ziare.

com

Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa prilejuita de instalarea in functie a ministrului Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, ca a luat aceasta decizie dupa ce a discutat cu Popescu."M-am intalnit ieri cu Gica Popescu, pe care l-am gasit consilier onorific al prim-ministrului si care mi-a explicat cu ce se ocupa, ca este un fel de CEO pe implementarea proiectului necesar pentru Campionatul European de fotbal si am luat decizia sa continui colaborarea cu Gica Popescu. El nu are culoare politica, s-a implicat in proiectul asta pentru ca trebuia cineva care venea din exteriorul administratiei sa impinga un pic lucrurile inainte si dintr-o perspectiva am ramas foarte placut surprins, a inceput sa cunoasca foarte multe detalii tehnice, chestiuni de contractare, de stadiu de lucrari, si vom continua colaborarea. Sigur, presedintele comitetului interministerial este ministrul Tineretului si Sportului", a declarat Orban.Seful Guvernului a precizat ca stadioanele Giulesti, Ghencea si Arcul de Triumf, aflate in proces de reconstructie, sunt "realizabile" pana la startul EURO 2020: "Este posibil, cu trei stadioane, pentru ca stadionul Dinamo nu este reglementat juridic. Sunt stadioanele Rapid, Ghencea si Arcul de Triumf, care sunt realizabile. Din discutiile pe care le-am avut, este posibil ca la momentul derularii Campionatului European cel putin doua sa fie in stare de functiune, sigur nu realizate integral, dar cu tot ceea ce tine, terenul de joc, vestiarele. Cu calea ferata este un mic blocaj, pe care sunt convins insa ca il putem depasi. Din perspectiva noastra, noi vom asigura tot ce are nevoie constructorul ca sa duca lucrarile la termen. De asemenea mai exista proiectul cu 400 de sali sportive, un proiect care se va derula si care este finantat. Am vazut ca mai exista discutii ca galeria rapidistilor e suparata ca sunt 4.000 de locuri in minus. Asa a gandit proiectantul, acum nu pot sa ma apuc sa schimb proiectul la mijlocul drumului ca sa mai pun 4.000 de locuri. Oricum, daca ajung in Liga I si vor juca in cupele europene, pentru ca numai atunci o fost numar maxim de suporteri, vor folosi stadionul national".Fostul international Gheorghe Popescu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului la inceputul anului 2018, cand premier era Mihai Tudose, el pastrandu-si functia si in mandatul Vioricai Dancila.Ionut Stroe a preluat oficial mandatul de ministru al Tineretului si Sportului in cadrul unui eveniment la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, mai multi presedinti de federatii sportive precum Vasile Citea (FR de Box), Elisabeta Lipa (FR de Canotaj), Razvan Burleanu (FR de Fotbal), Cristinel Romanescu (FR de Tenis de Masa), Nicu Vlad (FR de Haltere), Alin Petrache (FR de Rugby), Camelia Potec (FR de Natatie si Pentatlon Modern), Razvan Pircalabu (FR de Lupte), Irina Deleanu (FR de Gimnastica Ritmica), Gheorghe Visan (FR de Volei), precum si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, Cristian Balaj si presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu.