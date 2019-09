Fiul lui Gino Iorgulescu se afla in stare grava la spital dupa un accident rutier care s-a soldat cu un deces

Ziare.

In noaptea de sambata spre duminica, Mario Iorgulescu a fost implicat intr-un grav accident rutier, el aflandu-se la volanul unei masini Aston Martin. Bolidul a intrat intr-o coliziune cu o alta masina. Medicii au intervenit de urgenta, iar in acest moment, conform cotidianului Fanatik , Mario Iorgulescu s-ar afla in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti.Tatal sau a ajuns si el la Spital, iar sursele cotidianului mai sus citat spun ca Mario era intr-o stare avansata de ebrietate la momentul producerii accidentului.Exista si un comunicat al Politiei cu privire la acest accident, comunicat pe care vi-l redam mai jos, comunicat din care aflam ca omul care se afla la volanul masinii de care Iorgulescu s-a izbit a incetat din viata:"In jurul orei 03.00, conducatorul unui autovehicul in varsta de 24 ani, care se deplasa pe Sos. Chitilei dinspre DNCB catre Pod Constanta, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un alt autovehicul condus din sens opus de un barbat in varsta de 24 ani. In urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate in afara partii carosabile, iar primul dintre ele a luat foc la compartimentul motor.Din accident, a rezultat decesul conducatorului aflat in al doilea auto, dupa manevre de resuscitare si ranirea grava a celuilalt conducator auto, care a fost transportat la Spitalul Elias, acestuia fiindu-i recoltate probe biologice. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier", se arata in comunicatul emis de Politie, conform agentiei de presa Mediafax Gino Iorgulescu conduce LPF din data de 14 noiembrie 2013, dupa 17 ani de mandat ai lui Dumitru Dragomir D.A.