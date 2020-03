Mario Iorgulescu, arestat preventiv in lipsa

Ziare.

Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, se afla internat in prezent la o clinica din Italia.Decizia instantei nu este definitiva.In septembrie 2019, Mario Iorgulescu a produs un grav accident auto, fiind sub influenta alcoolului si dupa ce a consumat cocaina.Procurorii noteaza ca, la data de 8 septembrie 2019, pe fondul unei crize de gelozie si intr-o stare de furie, avand o alcoolemie de 1,96 g/l si fiind sub influenta cocainei, intentionand sa se deplaseze din satul Gulia, comuna Tartasesti, spre un club din Parcul Herastrau, Mario Iorgulescu a condus un autoturism marca Aston Martin model DBS, cu o viteza ce depasea cu mult viteza legala de 50 km/h in localitate, si a patruns pe culoarea rosie a semaforului cu viteza de 145 km/h in intersectia dintre Sos. Chitilei si str. Teodor Neagoe.Anchetatorii explica faptul ca Mario Iorgulescu a accelerat pana la 162 de km/h, in momentul in care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteza redusa pe banda I, dupa care a urcat masina cu partea stanga pe un scuar, apasand la maximum pedala de acceleratie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvolta 700 de cai putere, si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism marca Audi, condus de un barbat, care a decedat pe loc.Conform procurorilor, din momentul in care a patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, Mario Iorgulescu nu a actionat frana, iar in momentul coliziunii pedala de acceleratie era apasata la maximum.