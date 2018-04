De ce a fost liberat conditionat Giovani Becali: varsta, recursul lui Toader si 3 carti scrise dupa gratii

Pedeapsa, contopita cu cea din "Transferuri"

Detinut model

Magistratii de la Judecatoria SloboziaGiovani Becali, care fusese incarcerat de cateva zile pentru a executa o condamnare de 3 ani de inchisoare pentru mituirea unui judecator. Procurorii DNA au contestat aceasta decizie.Concret, Inalta Curte a contopit pedeapsa din dosarul de mita (3 ani) cu cea din dosarul "Transferurilor" (6 ani si 4 luni) si a rezultat o pedeapsa finala de 7 ani si 4 luni de inchisoare. La calcularea termenului de liberare conditionata a fost pusa si perioada executata de Giovani Becali in primul dosar, cel al "Transferurilor".Deoarece are peste 60 de ani, fostul impresar trebuia sa execute doar o treime din aceasta condamnare. Asa ca pentru a beneficia de prevederile liberarii conditionate, Giovani BecaliLa data la care a intrat in Comisia de liberari conditionate de la Penitenciarul Slobozia, 28 februarie 2018, Giovani Becali depasise numarul de zile executate necesare pentru a fi propus la liberare. El executase 9 zile in acest penitenciar, iar anterior, la Poarta Alba un numar de 1.088 de zile, din care 162 de zile in baza Legii recursului compensatoriu. In plus alte 200 de zile au fost castigate ca urmare a muncii prestate- din care 90 de zile deoarece a scris trei carti in penitenciar."Instanta apreciaza ca perioada efectiv executata, respectiv fractia de 1/3 necesara in vederea liberarii conditionate, apare ca fiind suficienta pentru ca persoana condamnata sa-si insuseasca scopul educativ al pedepsei. Se constata astfel ca persoana condamnata a avut un comportament corespunzator in relatiile cu ceilalti detinuti si cu angajatii penitenciarului, precum si fata de normele de conduita si restrictiile impuse in cadrul unitatii de detentie, acesta nefiind sanctionat disciplinar", arata Judecatoria Slobozia.Magistratii au aratat ca Giovani Becali a participat constant la programele de reintegrare sociala si a finalizat programul de pregatire pentru liberare."Referitor la conditia privind staruinta in munca in perioada de detentie, instanta constata ca si aceasta este indeplinita, persoana condamnata participand la activitati lucrative si elaborand trei lucrari stiintifice, obtinand astfel zile considerate executate, conform procesului verbal al comisiei din cadrul penitenciarului", a conchis Judecatoria Slobozia.