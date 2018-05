Giovani Becali iese azi din inchisoare. Decizia de liberare conditionata e definitiva

Motivele liberarii

Decizia a fost data de Tribunalul Ialomita si este definitiva.O hotarare similara daduse anterior pe 15 martie si Judecatoria Slobozia. Practic, magistratii au respins astazi contestatia facuta de procurorul DNA, care se opunea liberarii lui Becali.Ioan Becali este incarcerat la Penitenciarul Slobozia si urmeaza sa fie pus in libertate astazi.Fostul impresar a fost incarcerat in 20 februarie 2018, dupa ce instanta suprema l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in Dosarul Transferurilor.Prevederile recursului compensatoriu, varsta si faptul ca a fost "corespunzator" in relatia cu gardienii si ceilalti detinuti au fost atuurile pe care avocatii fostului impresar Ioan Giovani Becali le-au adus in fata judecatorilor.