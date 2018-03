Giovani Becali poate fi liberat conditionat. Decizia nu este definitiva

Ziare.

Decizia nu este definitiva. Sentinta vine la doar doua saptamani dupa ce Giovani Becali a fost gasit vinovat pentru fapte de coruptie. Becali a fost condamnat definitiv, pe 20 februarie, la 7 ani si 4 luni de inchisoare dupa ce a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu pentru ca aceasta sa-l declare nevinovat in "Dosarul Transferilor."Magistratii au contopit in aceasta sentinta si condamnarea data pe 4 martie 2014, cand Giovani Becali a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare in "Doarul Transferurilor".Magistratii din Slobozia au calculat si partea din pedeapsa executata de impresar in primul dosar.Instanta a atras atentia acestuia asupra conduitei viitoare, in sensul posibilitatii revocarii liberarii conditionate in caz de comitere a unei noi infractiuni in intervalul de timp de la liberare si pana la implinirea duratei pedepsei.