Cine este fotbalistul roman despre care Claudio Ranieri spunea ca are potential sa castige Balonul de Aur

Cunoscutul tehnician i-a spus lui Becali ca un fotbalist roman ar avea marele potential sa ajunga la Balonul de Aur, insa doar daca ar fi mai serios in pregatire.Si nu este vorba de Adi Mutu, pe care Ranieri l-a avut ca elev la Chelsea Londra, ci de fostul stelist Adi Ilie, pe care italianul l-a avut in pregatire pe cand antrena Valencia CF, in Spania."Claudio Ranieri, cand era la Valencia, imi spunea ca Adi Ilie poate lua Balonul de Aur daca e serios. Cand a venit Ilie, Valencia era la retrogradare. Iar el si Claudio Lopez au dus-o pe locul 5. Cand ei plecau pe contraatac, nu-i prindea nici acceleratul de Londra.Imi spunea Ranieri - Giovanni, spune-i sa traga de el la antrenamente. Poate mult mai mult - . N-a avut o viata extrasportiva iesita din comun, dar n-a tras de el. Ilie zice - Imi ajunge, bre - . El avea un salariu foarte mare, lua 1,2 milioane de dolari", a fost declaratia lui Giovanni Becali, fostul cunoscut impresar, invitat fiind sambata dimineata la emisiunea DigiSport Matinal, la DigiSport TV.Ilie, fratele lui Sabin Ilie, a inceput fotbalul la Electroputere Craiova, a continuat la Steaua , iar apoi a mai bifat trupele Galatasaray , Valencia, Alaves, Besiktas, FC Zurich si Terek Groznii.Pentru Valencia, Adrian a evoluat intre 1997 si 2002, a jucat in 105 partide si a marcat de 31 de ori. Se poate lauda cu o finala de Champions League bifata, in 2000, plus campionatul, Cupa si doua Supercupe in Spania.D.A.