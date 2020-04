Giovani Becali anunta dezastrul in Liga 1 dupa pandemia de coronavirus: "Vor disparea din peisaj intre patru si sase echipe"

Ziare.

com

In conditiile in care deja multe cluburi din Liga 1 au anuntat reduceri salariale drastice, unele si de 50 la suta, cum este cazul celor de la FCSB , Becali are o previziune sumbra in ce priveste fotbalul romanesc, dupa criza adusa de COVID-19: "Din Divizia B vor disparea multe cluburi, patru, cinci, sase din Liga 1. Sa se ia o decizie sa ramana cele 14 echipe, sa mai vina inca doua din B si sa faca 16 echipe cu tur-retur sau cu play off-out, cu punctele pe care le au deja, fara sa se imparta, si ar fi o solutie ca anumite cluburi sa nu dispara", puncta in prima faza Giovani pentru televiziunea TelekomSport."Pregatirea echipelor poate sa inceapa. Ma gandeam ca avem 14 echipe in Liga 1, fiecare echipa ar putea sa inchirieze un hotel, sa fie controlati cu testele facute si intrati in carantina 35-40 de zile la un hotel, toate echipele in orasul lor. FCSB-ul are hotel, nu iese nimeni, la meciuri fara spectatori. N-ai nevoie de jandarmerie, n-ai nevoie de nimic. Orice echipa da lista cu 60-70 persoane, toate trebuie sa ramana in carantina, in hotel. Si ospatarii, si bucatarii, trebuie sa fie acolo. Trebuie sa se faca un sacrifici de genul acesta ca sa inceapa campionatul, altfel nu se poate", mai aduaga agentul de jucatori Impresarul mai puncta ca si-a sfatuit jucatorii pe care ii are in portofoliu sa accepte reducerile salariale impuse de patroni in aceasta perioada de criza: "Eu le-am spus sa aiba o intelegere cu conducatorii clubului, sa aiba o discutie amiabila, sa accepte diminuarea. Cand nu accepti, ei mai avand trei sau patru ani de contract, vor avea probleme. Trebuie sa inteleaga situatia unui club in momentele astea. Gigi a luat cea mai buna decizie cu 50%, nu a deranjat nici viata cotidiana. Le da inapoi cand vor face performanta, cand vor ajunge in grupele UEFA Tinand cont ca Steaua (n.r.: FCSB), Clujul (n.r.: CFR Cluj ) au salarii mari, chiar si Viitorul are salarii nepermis de mari fata de posibilitatile clubului, Craiova nu stiu daca are salarii exagerate. Avand in vedere salariile de la Steaua (n.r.: FCSB), 50% e o decizie echilibrata", a incheiat interviul sau Giovani Becali la emisiunea Sport Report, de la televiziunea mai sus citata.Liga 1 este suspendata in acest moment din cauza pandemiei de coronavirus si a restrictiilor de circulatie impuse de ordonantele militare date de Guvernul Romaniei. Se spera ca acest campionat sa poata fi reluat dupa data de 15 mai.Citeste si:D.A.