Reteta lui Giovani Becali ca sa fenteze statul cu plata prejudiciului

Magistratii de la Judecatoria SloboziaPrevederile recursului compensatoriu, varsta si faptul ca a fost corespunzator in relatia cu gardienii si ceilalti detinuti. Procurorii DNA au contestat aceasta decizie.Practic, Giovani Becali se pregateste de liberare conditionata in cel de-al doilea dosar al sau, in conditiile in care confiscarile de 17,1 milioane de lei decise de instanta in primul caz, cel al "Transferurilor", sunt nerealizate. Becali executa in prezent o pedeapsa de 7 ani si 4 luni, rezultata din condamnarea de 3 ani din cazul de dare de mita, care a fost contopita cu cea de 6 ani si 4 luni din cazul "Transferurilor".Instanta stabilise in 2014 ca statul trebuie sa-i confiste lui Giovani Becali aproximativ 17,1 milioane de lei. N-a platit niciun ban. Prejudiciile si cheltuielile de judecata retinute in sarcina sa au fost achitate de colegii de dosar.Totul a inceput pe 4 martie 2014, atunci cand completul format din judecatoarele Anca Alexandrescu (presedinte) si Codruta Strimb a pronuntat sentinta definitiva. Toti impresarii si presedintii de cluburi au fost gasiti vinovati pentru evaziune fiscala si spalare de bani si au primit condamnari cu executare in inchisoare: Ioan Becali (6 ani si 4 luni), Victor Becali (4 ani si 8 luni), Cristi Borcea (6 ani si 4 luni), George Copos (3 ani si 8 luni), Mihai Stoica (3 ani si 6 luni), Gica Popescu (3 ani, o luna si 10 zile), Jean Padureanu (3 ani si 4 luni) si Gigi Netoiu (3 ani si 4 luni)."Greii din fotbal" au fost obligati la plata catre stat a unor prejudicii de 4,6 milioane de lei, sume cu titlu de accesorii in valoare de 12,6 milioane de lei, confiscari in valoare de aproximativ 30 de milioane de lei si cheltuieli de judecata de 1,1 milioane de lei.Cand au dat decizia din dosarul "Transferurilor", magistratii Anca Alexandrescu si Codruta Strimb au aratat punctual pentru fiecare transfer in cazul unui fotbalist cine trebuie sa plateasca prejudicii pentru impozitele datorate statului si au stabilit confiscarile, cele mai multe sunt in solidar. Sumele in dolari sau euro trebuiau achitate in echivalentul in lei.- transferul fotbalistului- de la George Copos, de confiscat suma de 150.000 de dolari.- transferul fotbalistului- de la George Copos trebuiau confiscati 40.000 dolari.- transferul fotbalistului- de la Mihai Stoica, de confiscat suma de 550.000 dolari.- transferul fotbalistului- de la Cristi Borcea, de confiscat suma de 673.000 dolari, iar- transferul fotbalistului, iar de la Jean Padureanu suma de 112.000 dolari.-transferul fotbalistului, iar de la Victor Becali suma de 1.201.667 dolari.- transferul fotbalistului, de la Victor Becali suma de 125.000 dolari, iar de la Mihai Stoica suma de 125.000 de dolari.- transferul fotbalistului, iar de la Cristi Borcea suma de 124.500 de dolari.- transferul fotbalistului, iar de la Victor Becali suma de 360.000 de dolari.- transferul fotbalistului, de la Victor Becali suma de 75.000 de dolari, de la Gica Popescu suma de 75.000 dolari, iar de la Jean Padureanu suma de 87.000 de dolari- transferul fotbalistului, de la Gica Popescu suma de 1.000.000 dolari- din care se scade suma de 1.330.000 lei platita cu titlu de impozit, iar de la George Copos suma de 500.007 dolari.- transferul fotbalistului, iar de la Cristi Borcea suma de 29.200 euro.- transferul fotbalistuluiPotrivit unui document al Fiscului, emis la sfarsitul anului 2017, consultat de Ziare.com, in acest dosar statul trebuie sa recupereze sumele confiscate, prejudiciile in nume personal pentru fiecare inculpat, prejudiciile stabilite in solidar si cheltuieli de judecata.2.262.188 lei, recuperata integral;2.194.388 lei, recuperata integral;2.212.988 lei, recuperata integral;4.117.196 lei, recuperata integral;5.787.428 lei, recuperata integral;(decedat pe 29 decembre 2016): 653.754 lei, suma recuperata 148.427 lei.63.908 lei, la care s-au calculat accesorii in cuantum de 382.936 lei, recuperate integral.Totalul sumelor stabilite de instanta cu titlu de prejudicii in solidar: 3.734.753 de lei, au fost recuperate integral. Totalul sumelor stabilite cu titlu de accesorii pentru prejudiciile stabilite in solidar: 12.639.558 lei.- 609.444 lei, la care s-au calculat accesorii in cuantum de 2.930.366 lei, de plata in solidar Cristi Borcea si Giovani Becali, recuperata integral;- 328.440 lei, la care s-au calculat accesorii in cuantum de 1.019.216 lei, de plata in solidar George Copos, Giovani Becali, Victor Becali si Jean Padureanu, recuperata integral de la Victor Becali;- 2.226.097 lei, la care s-au adaugat accesorii in cuantum de 6.702.549 lei, de plata in solidar George Copos, Gica Popescu si Giovani Becali, recuperata integral de la George Copos.- 405.992 lei, la care s-au adaugat accesorii in cuantum de 1.208.469 lei, de plata in solidar Gigi Netoiu, Cristi Borcea si Giovani Becali, recuperata integral de la Gigi Netoiu.- 164.780 lei, la care s-au calculat accesorii in cuantum de 778.958 lei, de plata in solidar Cristi Borcea si Giovani Becali, recuperata integral de la Cristi Borcea.Cei doi frati, Ioan si Victor, se numara printre cele mai cunoscute figuri ale fotbalului romanesc si au detinut, in anii 2000, monopolul asupra transferurilor de fotbalisti din Romania. Afacerile lor sunt in domeniul impresariatului sportiv si al imobiliarelor. Banii din urma transferilor de fotbalisti i-au investit in imobiliare, au achizitionat terenuri si au demarat proiecte antreprenoriale.In 2010, Forbes estima averea celor doi frati la suma de 50-52 de milioane de euro. In 2013, fratii Becali si-au estimat averea la 55 de milioane de euro.Inainte de inceperea anchetei DNA, Ioan si Victor Becali si-au trecut pe numele mamei lor si apoi surorii banii si proprietatile. In iulie 2008, atunci cand procurorii DNA au pus sechestru pe bunurile lui Giovani Becali au observat ca acesta avea doar doua apartamente in Calea Floreasca.Motivul pentru care fratii Becali treceau pamanturile pe numele parintilor este de natura fiscala. Cum parintii aveau statut de refugiat in urma deportarilor regimului comunist, Ioan si Victor Becali plateau mai putin la impozitul pe vilele din Pipera in care locuiau. Inclusiv vila de pe strada Erou Nicolae din Voluntari in care locuiau a fost trecuta pe numele mamei. Cladirea este inchiriata catre fundatia Junior Focus British School of Bucharest, chiria fiind in valoare de 100.000 de euro pe luna. Contractul este valabil pana in 2023. Alte proprietati cumparate de fratii Becali si trecute pe numele mamei au fost: un imobil din Soseaua Pipera-Tunari, Voluntari, un imobil situat pe strada Frasari, Voluntari si un imobil din Bucuresti, strada Gina Patrichi.In 2013, mama celor doi frati, Everdechi Becali, a decedat. Atunci, Giovani si Victor Becali au renuntat la dreptul la mostenire in favoarea surorii lor, Mariana Becali. De asemenea, partile din firma Becali Sport au fost preluate de fiica lui Giovani Becali, Pamela Becali, si de sotia si fiica lui Victor Becali, Manuela Raluca Becali si Alina Becali.Oficial, in acte, Giovani Becali are o avere modesta. In 2017, un expert judiciar a calculat ce bunuri are acesta in cadrul unui proces de partaj, deschis de fosta sa iubita, Aida Giurumescu. Motivul: Giovani Becali trebuie sa-i plateasca femeii aproximativ 100.000 de euro, banii reprezentand plata pensiei alimentare, la care se adaugau penalitati si dobanzi, pentru intretinerea lui Bernhard, baiatul pe care-l avea cu Giurumescu.Expertul a descoperit ca Giovani Becali si sotia sa, Stela Narda Becali, detineau in coproprietate cele doua apartamente in Calea Floreasca, pe care procurorii DNA pusesera sechestru in 2008. Judecatoria Sectorului 1 a decis pe 14 iulie 2017, ca cele doua apartamente, evaluate la 288.826,73 euro, sa intre in proprietatea fostului impresar, iar in schimb acesta sa-i plateasca sotiei sale suma de 144.413,365 euro. Stella Narda Becali a contestat decizia, in noiembrie 2017, la Tribunalul Bucuresti. Urmatorul termen din acest proces este stabilit pe 11 aprilie. In timpul procesului, Statul Roman, prin ANAF, a facut o cerere de interventie in acest proces. Inspectorii au aratat judecatorilor ca Fiscul a instituit drepturi de ipoteca pe imobile, iar acest lucru ii confera prioritate fata de alti creditori.Pe 14 septembrie 2016, atunci cand s-a judecat prima liberare conditionata a lui Giovani Becali, avocatii acestuia au explicat ca in cazul apartamentelor, Fiscul le-a pus sub sechestru asigurator, iar acest lucru apare in cartea funciara. Avocatii au mai explicat ca milionarul avea asigurat un loc de munca la firma familiei, Becali Sport.