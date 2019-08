BBC pregateste o aplicatie de asistenta care ar concura Alexa sau Siri

Ziare.

Aplicatia ar urma sa se numeasca Beeb, urmand sa fie lansata in 2020, arata platforma Digital Trends.BBC a decis sa isi dezvolte propria aplicatie de asistenta vocala pregatind o alternativa la serviciile oferite de Alexa de la Amazon si Google Assistant. Primul pas este procesarea inregistrarilor facute de echipe ale postului in toate colturile Marii Britanii pentru a se asigura ca aplicatia va putea procesa accentele regionale.Cei de la BBC au anuntat saptamana aceasta ca aplicatia care va folosi cuvantul "Beep" ca semnal de pornire va fi lansata anul viitor pentru a oferi publicului oportunitatea de a accesa programele si serviciile retelei prin comanda vocala de pe dispozitivele inteligente.Reteaua a anuntat ca nu intentioneaza deocamdata sa lanseze si un aparat special, planul fiind sa includa in site-ul BBC noua optiune si sa ofere utilizatorilor o aplicatie disponibila pentru incarcarea pe diferite dispozitive.BBC (British Broadcasting Corporation) este canalul public de emisie audio-vizuala din Marea Britanie. Este cel mai vechi post national din lume fiind infiintat pe 18 octombrie 1922. Postul de televiziune functioneaza din 1927 si produce propriile programe in studiouri proprii din 1932.