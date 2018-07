Cum te manipuleaza companiile ca Facebook, Google sau Amazon

Ziare.

Un nou raport realizat primavara trecuta arata modul in care Google si Facebook iti dau "iluzia controlului" in timp ce ei creeaza interfete de software care sa le aduca beneficii financiare.Raportul cu pricina se numeste "" si a fost publicat de catre Consiliul Consumatorilor Norvegieni."Facebook si Google fac in asa fel incat cei care doresc ca datele lor sa fie confidentiale trebuie sa treaca printr-un proces semnificativ mai lung decat procesul standard. Mai mult, chiar ascund anumite setari de care utilizatorii nu stiu si care le-ar oferi mai multa intimitate", se arata in raport.