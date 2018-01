Un roman a reinterpretat logo-urile gigantilor ca Google si Facebook

Ziare.

Andrei Lacatusu este un roman destul de talentat, incat sa reinterpreteze logo-urile gigantilor internetul, dar nu asa cum te-ai astepta. In loc sa le "ridice in slavi" si sa le ofere mai multa stralucire decat o au, el le-a redus la niste firme luminoase parasite, defecte, distruse. Cu munca in 3D Studio Max, Photoshop si V-Ray, Andrei si-a dat frau liber imaginatiei si a dus logo-urile, de la Facebook la Tinder, in trecut.Andrei Lacatusu a creat imagini 3D ale brandurilor din social media pe care le accesam imediat cum am deschis ochii dimineata, ca Facebook Twitter , Pinterest sau Tinder, si le-a dat o alta importanta in viata noastra. Aceste logo-uri apar ca fiind ruginite, invechite sau demodate, fiind clar un contrast al versiunilor digitale stralucitoare si impunatoare pe care le au in momentul de fata, atat pe hartie, cat si in mintea noastra.