O tehnologie anti-COVID-19 anuntata de Google si Apple starneste controverse. Cum ar functiona si ce spun criticii

Cum functioneaza proiectul Google si Apple

Controverse dupa lansarea acestui proiect

Tehnologia pregatita de Google si Apple va permite dispozitivelor mobile sa faca schimb de informatii prin intermediul conexiunilor Bluetooth, iar oamenii care s-au aflat in apropierea unor persoane testate pozitiv cu noul coronavirus vor fi alertati, informeaza Financial Post Potrivit anuntului oficial, aceasta tehnologie va fi disponibila undeva la mijlocul lunii mai, ca un instrument software capabil sa urmareasca acele contacte aprobate din domeniul sanatatii publice.In plus, Apple si Google mai vor ca in urmatoarele luni sa includa tehnologia de urmarire direct in sistemele de operare. Astfel, utilizatorii n-ar mai fi nevoiti sa descarce vreo aplicatie pentru a stii daca se afla sau s-au aflat in apropierea unei persoane testate pozitiv.Cei doi giganti sustin ca aceasta tehnologie nu va urmari locul sau identitatea utilizatorilor, insa va culege date despre momentul in care telefoanele acestora s-au aflat aproape unele de altele. In plus, Google si Apple sustin ca datele vor fi decriptate pe telefonul unui utilizator si nu pe serverele companiilor, iar datele de localizare GPS nu fac parte din proiect.Pentru a explica mai clar felul in care Google si Apple vor sa implementeze acest proiect, o sa va prezentam un exemplu concret.Astfel, sa spunem ca doua persoane se intalnesc astazi si discuta timp de cateva minute. In fundal, prin Bluetooth, dispozitivele lor mobile vor schimba identificatori anonimi pentru a inregistra contactul.Apoi, in cazul in care cateva zile mai tarziu una dintre aceste persoane este diagnosticata cu COVID-19, ea va introduce rezultatele intr-o aplicatie a agentiei de sanatate de pe telefonul sau. Sistemul va solicita acordul acestui utilizator, iar daca acesta il acorda, smartphone-ul trimite o avertizare pe dispozitivele celorlalte persoane cu care s-a aflat in contact in zilele precedente. Aceste date vor fi stocate timp de 14 zile.In urma anuntului facut de Google si de Apple, membrii House Freedom Caucus, un grup de republicani conservatori din Camera Reprezentantilor, i-au trimis o scrisoare lui Donald Trump in care ii expuneau riscurile acestui proiect."Avertizam ca actiunile intreprinse pentru a incetini raspandirea coronavirusului trebuie sa pastreze si dreptul la confidentialitate al americanilor. Numarul colosal de date ale Google privind miscarile zilnice ale americanilor, insotit de puterea autoritatilor locale, statale sau federale reprezinta o perspectiva alarmanta", au scris membrii House Freedom Caucus, conform Bloomberg In plus, Uniunea Civila Americana pentru Libertati a avertizat ca numerosi oameni cu venituri mici ar putea fi afectati de aceasta decizie."Trebuie sa fim realisti ca astfel de metode de urmarire a contactelor ar putea exclude multi membri vulnerabili ai societatii noastre care nu au acces la tehnologie si sunt deja afectati in mod disproportionat de pandemie", a afirmat Jennifer Grannick, consilierul de supraveghere si cibersecuritate al institutiei.C.S.