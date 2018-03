De astazi, avem Google Maps si in limba romana

Ziare.

com

Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral.Alte 38 de limbi, printre care croata, ceha, slovaca si slovena, au fost adaugate interfetei Google Maps simultan cu limba romana.Noile limbi pot fi deja folosite in toate versiunile aplicatiei, atat pe Android si iOS, cat si pe desktop.Google Maps are in prezent peste un miliard de utilizatori, iar vorbitorii limbilor tocmai adaugate insumeaza aproximativ 1,25 de miliarde.Evident ca o parte din cei 1,25 de miliarde de utilizatori foloseau deja Google Maps intr-una din limbile de circulatie pe care le inteleg. Cu toate astea, produsul Google va reusi acum sa-i atraga si pe cei care nu vorbeau una din limbile in care era disponibil pana acum, ceea ce va contribui cu siguranta la cresterea cotei sale de piata.