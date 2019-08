Google Maps primeste o noua functie. Live View iti arata pe unde sa mergi cu ajutorul realitatii augmentate

Ziare.

Noua functie le arata utilizatorilor in ce directie sa mearga, cu ajutorul sagetilor si indicatiilor suprapuse imaginilor din realitate, care sunt vazute prin camera foto a telefonului."Cum functioneaza: alegi destinatia, selectezi ca mijloc de calatorie mersul pe jos, iar apoi apesi pe butonul albastru 'Porniti RA'. Se va deschide camera telefonului, iar pe imaginile live vor fi suprapuse indicatiile de navigatie", se arata intr-un comunicat de presa remis joiPana acum, functia este disponibila doar pentru utilizatorii de telefoane Google Pixel, insa, incepand din aceasta saptamana, Live View se va regasi pe toate telefoanele Android sau iPhone care dispun de tehnologia AR.Potrivit sursei citate, Live View este disponibil in majoritatea locurilor in care exista imagini Street View, inclusiv Romania.Iata cum arata:La inceputul lunii iunie, cinci noi masini Google Street View au inceput sa strabata Romania, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View.Preluarea de noi imagini a demarat la inceputul lunii iunie si s-a concentrat pe cele mai importante orase din Romania si zonele adiacente din Bucuresti si Ilfov, Brasov si Valea Prahovei, Constanta si litoralul Marii Negre si pana la Iasi, Piatra Neamt, Cluj-Napoca, Targu Jiu, Timisoara si Arad.Street View este un serviciu oferit de Google Maps, in prezent fiind disponibil in mai mult de 85 de tari de pe tot mapamondul, inclusiv in Arctica si Antarctica. Serviciul este disponibil si in Google Earth si aplicatia Google Maps pentru telefoanele mobile.Serviciul Street View este disponibil in Romania incepand cu 2010, cand au fost publicate pe Google Maps primele imagini din cele mai importante orase. Acoperirea Street View la nivelul intregii tari s-a realizat in 2012, atunci cand au fost preluate imagini de pe 40.000 de km de drumuri, 39 de orase si sute de obiective turistice.A.D.