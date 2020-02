Google Maps te urmareste peste tot: Ce sa faci ca aplicatia sa nu-ti mai inregistreze fiecare pas

nu va salva istoricul de navigare sau al cautarilor din cont si nu va trimite notificari;

Maps iti retine traseele zilnice prin intermediul unei functii numite. Google sustine ca este privata si ca doar utilizatorul o poate vedea. Intr-adevar, alti utilizatori nu au acces la informatiile de acolo, dar asta nu inseamna ca Google sta deoparte si nu iti colecteaza si gestioneaza datele respective.Avand in vedere ca gigantul IT face o multime de bani din reclame, faptul ca ii permiti aplicatiei Maps sa inregistreze traseele tale zilnice ajuta compania sa iti afiseze reclame personalizate mai relevante (in functie de obiceiurile si locurile pe care le frecventezi), sa iti faca recomandari automate legate de naveta, precum si sa iti ofere alte informatii ce te-ar putea ajuta.Ce continedin Google Maps? Informatii despre locurile in care ai fost, ziua, ora si durata vizitei. De asemenea, afiseaza fotografiile facute in locurile respective si salvate in Google Foto.Aceste lucruri pot fi utile in anumite situatii. De exemplu, daca ai uitat numele restaurantului la care ai mers in urma cu o luna sau daca ai mers la un moment pe un traseu care ti-a placut spre munte.Dar, iata ce trebuie sa faci:- intra in aplicatia Google Maps de pe telefon;- acceseaza meniul din stanga-sus;- alege optiunea- acceseaza meniul din dreapta-sus si alege optiunea- alege optiuneaDupa ce ai urmat acesti pasi, tot istoricul legat de traseele tale va fi sters.Iar, trebuie sa mai urmezi niste pasi:- intra in aplicatie si apasa pe fotografia ta de profil din dreapta-sus;- alege optiunea- alege- in caseta care iti apare trebuie sa debifezi optiuneaDupa ce ai urmat acesti pasi, vei primi o atentionare, potrivit careia dezactivarea optiunii impiedica aplicatia sa faca recomandari in functie de locurile frecventate sau sa ofere sfaturi utile legate de naveta ori alte informatii.In cazul in care, urmeaza acesti pasi:- deschide aplicatia;- din meniul din stanga-sus alege optiunea- din meniul din dreapta-sus alege optiunea- alege optiunea- vei avea de ales intre a pastra istoricul locatiilor pana la stergerea manuala sau stergerea lor automata dupa 18 sau 3 luni.Mai exista o metoda prin care poti folosi Maps fara ca activitatea ta (cum ar fi locurile cautate sau vizitate) sa fie salvata in contul Google:Atunci cand acesta este activat, aplicatia:pentru Google Maps:- deschide aplicatia Google Maps;- in dreapta sus, atinge fotografia de profil;- alege optiuneaIata cateva functii care nu sunt disponibile in modul incognito.Totusi, trebuie stii ca, daca activezi modul incognito in Maps, nu se va schimba felul in care activitatea ta este folosita sau salvata de furnizorii de servicii de Internet, de alte aplicatii, de cautarea vocala si de alte servicii Google. Cu alte cuvinte, compania (si altii) continua sa colecteze aceste date despre tine, dar nu le coreleaza cu identitatea ta.