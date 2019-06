Masinile Google Street View vor strabate Romania pentru a actualiza imaginile din tara noastra

Ziare.

Preluarea de noi imagini va demara la inceputul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din Romania si zonele adiacente din Bucuresti si Ilfov, Brasov si Valea Prahovei, Constanta si litoralul Marii Negre si pana la Iasi, Piatra Neamt, Cluj-Napoca, Targu Jiu, Timisoara si Arad.Anul acesta, imaginile vor fi preluate de noile masini Google Street View, care utilizeaza cea mai recenta versiune de camera pentru imagini la 360 grade.Noua tehnologie de fotografiere utilizata de masinile Google permite realizarea unor imagini mai precise si de calitate. Pe langa noua camera, a fost schimbat si exteriorul masinilor Street View, pentru a reflecta cateva dintre frumusetile naturale ale lumii care se pot vedea pe Street View, precum Marele Canion, Mont Blanc, Marea Bariera de Corali.Echipele Street View vor avea la dispozitie pentru preluarea de imagini si dispozitivul trekker. Acesta va fi folosit in 31 de orase din Romania, pentru fotografierea trotuarelor, zonelor pietonale, parcurilor si altor obiective publice unde masinile nu au acces.Orasele unde va fi folosit trekker-ul sunt Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Constanta, Galati, Brasov, Ploiesti, Braila, Oradea, Bacau, Arad, Pitesti, Sibiu, Targu-Mures, Baia Mare, Buzau, Botosani, Satu Mare, Ramnicu Valcea, Suceava, Piatra Neamt, Drobeta-Turnu Severin, Targu Jiu, Tulcea, Targoviste, Bistrita, Resita, Slatina si Focsani.Dispozitivul trekker este un rucsac pe care este montat cel mai nou model de camera Steet View pentru preluarea de imagini 360 grade.Trekker-ul este dus in spate de un operator, iar camera fotografiaza automat in timp ce acesta merge. Pana in prezent, trekker-ul a "calatorit" in numeroase zone de pe glob pentru a fotografia obiective turistice sau situri aflate in patrimoniul universal, inclusiv Delta Dunarii.Iata destinatii greu accesibile pe care le poti vedea cu Google Street View (Galerie foto) Street View este un serviciu oferit de Google Maps, in prezent fiind disponibil in mai mult de 85 de tari de pe tot mapamondul, inclusiv in Arctica si Antarctica. Serviciul este disponibil si in Google Earth si aplicatia Google Maps pentru telefoanele mobile.Serviciul Street View este disponibil in Romania incepand cu 2010, cand au fost publicate pe Google Maps primele imagini din cele mai importante orase. Acoperirea Street View la nivelul intregii tari s-a realizat in 2012, atunci cand au fost preluate imagini de pe 40.000 de km de drumuri, 39 de orase si sute de obiective turistice.Extinderea Street View in Romania a continuat constant, fiind actualizate imaginile din marile orase si adaugate diferite obiective turistice, precum Salina Turda, Castelul Bran, Cetatea Alba Iulia, Muzeul National Brukenthal si fluviul Dunarea.Cea mai recenta actualizare a imaginilor Street View in Romania a avut loc vara trecuta, cand au fost preluate imagini de pe soselele si drumurile care leaga localitatile. Tot anul trecut, peste 1.500 de kilometri de canale si drumuri din Delta Dunarii au fost fotografiate.