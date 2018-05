UE va obliga motoarele de cautare ca Google News sa plateasca pentru fiecare stire preluata

Ziare.

Propunerea avansata vineri este una blanda, in conditiile in care, initial, Comisia Europeana dorea sa le dea publicatiilor dreptul pentru a cere bani pentru materialele preluate integral sau partial vreme de 20 de ani de la publicarea initiala a acestora, potrivit Reuters Mai multe redactii din Europa au de ani buni o relatie tensionata cu motoare de cautare ca Google, pe care le acuza ca, prin preluarea de materiale cu titlu gratuit, le cauzeaza pierderi si scaderi ale numarului de cititori. Ca sa incerce sa aplaneze situatia, Google a creat Digital News Initiative , un proiect prin intermediul caruia finanteaza mai multe proiecte editoriale.Cu toate astea, motoarele de cautare n-au inceput sa plateasca pentru textele preluate, considerand ca modul in care le posteaza acum nu aduce niciun deserviciu publicatiilor. Dimpotriva, sustin surse din industrie, faptul ca textele sunt preluate le aduce publicatiilor milioane de clickuri, dandu-le posibilitatea sa faca bani din industria online. In plus, mai spun IT-istii, plata per text pe care vrea sa o impuna UE nu va face nimanui niciun bine.Cu toate astea, mai multe publicatii de stiri au primit cu bucurie vestea ca UE a facut un pas inainte pentru a le permite sa ceara bani de la motoarele de cautare."Avem incredere ca legiuitorii europeni vor continua sa sustina investitiile intr-o presa libera europeana", au transmis mai multe asociatii ale jurnalistilor europeni, printre care News Media Europe (NME), European Newspaper Publishers' Association, European Publishers Council si European Magazine Media Association.Noile legi ale copyright-ului pe care UE vrea sa le adopte s-ar putea reflecta nu doar asupra publicatiilor de stiri, ci si asupra industriei muzicale. Mai exact, platforme ca Youtube ar putea fi nevoite sa ceara acordul producatorilor fiecarui material video pentru a-l posta.Dupa acordul de vineri, statele membre UE vor trebui sa negocieze reforma copyright-ului cu Parlamentul European, care inca nu si-a facut publica pozitia pe acest subiect.