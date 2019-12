Ce au cautat romanii pe Google in 2019: Razvan Ciobanu, aria cercului si Prohodul, in topuri

Ziare.

com

Conform Google Trents cele mai populare cautari in anul care tocmai se incheie sunt:1.eMag black friday2. Razvan Cioban3. About You4. Rezultate alegeri europarlamentare5. Cameron Boyce6. Rezultate alegeri prezidentiale7. Vremea in Bucuresti8. iPhone 119. Marcel Toader10. Romania - SuediaIn materie de smartphone -uri, romanii au fost interesati de:1. iPhone 112. Samsung S103. Samsung A104. Huawei P30 Pro5. Huawei P30 Lite6. Samsung A507. iPhone 11 Pro8. Huawei P20 Lite9. Huawei P3010. Samsung A70Urmatoarele filme au fost cele mai cautate in ultimul an:1. Aquaman2. Avengers endgame3. Oh Ramona4. Captain Marvel5. Bird box6. Green book7. After8. Bohemian Rhapsody9. John Wick 310. A star is bornMeciul Romania-Suedia a fost preferatul in materie de evenimente sportive. Iata cum arata topul la aceasta categorie:1. Romania - Suedia2. Wimbledon3. Romania - Spania4. Campionatul European de Fotbal U215. Romania - Franta U216. Romania - Norvegia7. Romania - Germania U218. Roland Garros9. Romania - Malta10. Australian OpenRomanii au mai vrut sa afle:1. Ce este meningita2. Ce este orca3. Ce este verbul4. Ce este difteria5. Ce este fanesca6. Ce este Papageno7. Ce este anxietatea8. Ce este substantivul9. Ce este Halloween10. Ce este fizicaIn privinta versurilor iata ce se afla in top:1. Prohodul2. Tones and I - Dance monkey3. 5Gang - SOS4. florianrus, MIRA - Strazile din Bucuresti5. Elena - Luna alba6. The Motans feat. Irina Rimes - Poem7. Pedro Capo - Calma8. Gaudeamus 9. Ian x Azteca - BAG UN BLUNT10. DJ PROJECT feat. Andia - RetrogradIn ceea ce priveste dietele romanii au cautat:1. Dieta Cambridge2. Dieta oloproteica3. Dieta rina detaliata4. Dieta keto5. Dieta nalep6. Dieta indiana7. Dieta disociata8. Dieta cardiologilor9. Dieta fix la fix10. Dieta cu ouaSi in privinta retetelor cautarile sunt diversificate:1. Socata reteta traditionala2. Clatite reteta originala3. Cozonac reteta Jamila4. Varza murata reteta5. Pancakes reteta6. Zacusca reteta7. Ciorba de burta reteta8. Muraturi asortate reteta9. Ardei umpluti reteta10. Coliva retetaAsa cum era de asteptat, aria cercului este pe primul loc in cautarile "Cum sa/se":1. Cum se calculeaza aria cercului2. Cum se manifesta gripa3. Cum se voteaza4. Cum se calculeaza media5. Cum se fac urzicile6. Cum se schimba ora7. Cum se face socata8. Cum sa slabesti9. Cum se face coliva10. Cum se face mamaliga.A.G.