Coronavirus: Twitter si Google le-au recomandat angajatilor sa lucreze de acasa

"Ii incurajam pe angajatii nostri din toata lumea sa lucreze de acasa daca pot", a anuntat, intr-un comunicat postat pe blogul companiei, resposabilul cu resursele umane de la Twitter, Jennifer Christie."Scopul nostru este de a reduce riscurile propagarii epidemiei de Covid-19 la noi si in mediul nostru", a adaugat ea, scrie AFP.Twitter a precizat ca angajatii de la birourile din Coreea de Sud, Hong Kong si Japonia vor avea obligatia de a face telemunca, din cauza masurilor de securitate locale.De cealalta parte, Google le-a solicitat marti, preventiv, angajatilor de la sediul sau european din Dublin sa lucreze de acasa pentru ca unul dintre ei prezenta simptomele gripei. Ei se vor intoarce totusi la birou de miercuri."Vom continua sa fim prudenti pentru a proteja sanatatea si siguranta personalului nostru", a anuntat un purtator de cuvant de la Google intr-un comunicat.De asemenea, cele doua companii au anulat sau au amanat conferinte care erau programate in Statele Unite.Epidemia de coronavirus a contaminat mai mult de 92.000 de persoane in totata lumea si a facut 3.127 de morti, potrivit unui bilant stabilit de AFP marti, la ora 11.00 GMT, plecand de la surse oficiale.