Cum sa ramai in topul cautarilor pe Google dupa implementarea noului sistem de notare a site-urilor

Ziare.

com

Update-ul este inca in derulare si va mai dura cateva saptamani pentru a putea fi implementat la nivel global, asa ca vor mai aparea fluctuatii in perioada imediat urmatoare, se arata intr-in comunicat de presa remis Ziare.com.Ovidiu Joita, fondatorul si CEO-ul agentiei de SEO si marketing online iAgency , ne explica impactul acestor schimbari si cum pot site-urile sa ocupe pozitii cat mai bune in topul cautarilor pe Google, in urma acestui update."Din statisticile analizate de noi din ultimele zile, pe proiectele noastre, am observat ca s-au produs schimbari in ceea ce priveste vizibilitatea site-urilor. Aceste schimbari au venit ca urmare a reajustarii ponderii indicatorilor, dupa care este stabilita 'nota finala' a unui site. Indicatorii analizati raman aceiasi, insa de acum incolo Google acorda mai multa importanta altor aspecte decat a facut-o pana in prezent.Este poatede la cel prin care a trecut site-urile la indexarea diferita pe Mobile vs Desktop, Primary Indexed Mobile", declara Ovidiu Joita.CEO-ul iAgency a punctat cele mai importante elemente de care site-urile trebuie sa tina cont de acum incolo, pentru a se mentine cat mai sus in cautarile de pe Google.Din analiza datelor studiate de echipa de la iAgency s-a observat ca noul algoritm de la Google ofera o importanta mult mai mare valorii brandului. In acest caz, valoarea brandului este calculata din numarul de cautari pe brand si cuvinte cheie + brand.Site-urile care au avut parte de astfel de cautari au inregistrat cresteri spectaculoase, chiar daca nu beneficiaza de optimizare on-page perfecta sau de un numar important de backlink-uri."Desi importanta brandului era destul de mare si inainte de acest update, acum a devenit si mai mare. Anul trecut discutam mult despre forta brandurilor in Google. Estimam ca in aproximativ 2-3 ani vom vedea in prima pagina de Google doar brandurile populare, pe care le cunoastem din viata reala, de la TV, din mall-uri. Acum, consider ca acest termen va fi si mai scurt in contextul noilor modificari in algoritmul de ranking de la Google.Pentru urmatorii ani, vad o 'batalie' intre agentiile de SEO la nivel de strategii de comunicare si content marketing in general. Elementele tehnice de SEO primesc o pondere mult mai redusa decat valoarea brandului", explica Ovidiu Joita.O alta schimbare majora este legata de continut. Nu ai continut nou si de calitate, pierzi puncte de la Google, iar iAgency poate oferi un exemplu concret."Am experimentat scaderi chiar la site-ul iAgency.ro. Din prima pozitie pentru cuvinte cheie precum 'agentie SEO', 'optimizare SEO', a fost coborat in zona pozitiilor 4-7. Cum regulile s-au schimbat, iar site-ul nostru are pagini cu continut destul de vechi, am fost depunctati. Acest update ne va mobiliza sa facem tot ce este necesar pentru a ne relua pozitia fruntasa din piata noastra.De partea cealalta, avem exemplul site-urilor pentru care am actualizat recent continutul din paginile importante si care au inregistrat cresteri spectaculoase", a mai spus CEO-ul iAgency.La fel ca si in cazul valorii brandului, viteza de incarcare a unui site era importanta si inainte de update, dar acum cantareste si mai mult.Conform analizei realizate de echipa de specialisti de la iAgency, paginile web care au o viteza de incarcare mai scazuta decat competitia au inregistrat scaderi. Google acorda o mai mare importanta site-urilor care se incarca mai rapid, ceea ce inseamna ca se pune mai multe accent pe experienta utilizatorilor.Am putea face corelatia cu viata reala, in care seniorii isi primesc rasplata muncii depuse in tinerete., chiar daca nu au o optimizare SEO foarte buna, au castigat pozitii importante, doar pe baza faptului ca sunt active de foarte mult timp."Am scanat site-uri mai vechi, de care nu ne mai ocupam de mult timp si cazusera din top 50, site-uri pentru care efectiv nu s-a mai facut nicio actiune SEO de mult timp. Spre surprinderea noastra, in urma acestui update, acele site-uri au urcat in top 15. Acest fapt ne demonstreaza ca desi Google scazuse foarte mult importanta vechimii domeniului, a venit cu o rectificare pentru acest indicator", a mai spus Ovidiu Joita.CEO-ul iAgency le recomanda site-urilor cu scaderi serioase sa tina cont de aceste aspecte daca vor sa-si recastige pozitiile de top.