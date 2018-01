Google a mutat 16 miliarde de euro in Insulele Bermude intr-un singur an pentru taxe mai mici

Ziare.

Compania se foloseste de doua structuri, cunoscute sub numele de "Double Irish" si "Dutch Sandwich", pentru a-si proteja majoritatea profiturilor de impozite. Aceste structuri implica transferarea veniturilor dintr-o subsidiara irlandeza intr-o companie olandeza care nu are angajati , iar de acolo intr-o cutie postala din Insulele Bermude detinuta de o alta companie inregistrata in Irlanda.Suma de bani transferata de Google in 2016 prin aceasta structura fiscala a fost cu 7% mai mare fata de anul anterior, potrivit declaratiilor depuse de companie la Camera de Comert din Olanda, pe 22 decembrie, facute publice marti.Informatia a fost publicata pentru prima oara de publicatia olandeza Het Financieele Dagblad."Platim toate taxele datorate si respectam legislatia fiscala in fiecare tara din lume in care desfasuram activitati. Ramanem dedicati sa contribuim la dezvoltarea ecosistemului online", a afirmat intr-un comunicat un purtator de cuvant al Google.Google este presata de institutiile de reglementare si de autoritatile guvernamentale ale unor state din toata lumea pentru ca nu plateste taxe suficiente. Anul trecut, Google a scapat de plata unor taxe de 1,12 miliarde de euro in Franta, dupa ce o instanta de judecata a stabilit ca subsidiara sa din Irlanda, care obtine venituri din publicitatea vanduta de companie in Franta, nu detine o baza de operatiuni permanenta in aceasta tara. Comisia Europeana a analizat modalitati prin care sa oblige companiile americane din sectorul tehnologiei, care folosesc structuri fiscale similare, sa plateasca taxe mai mari.Guvernul irlandez a modificat in 2015 legislatia fiscala astfel incat aranjamentele fiscale de tip "Double Irish" sa nu mai fie posibile, dar companiile care folosesc structura respectiva pot continua sa o faca pana la sfarsitul lui 2020.Potrivit declaratiilor financiare depuse de Google in Statele Unite, compania a platit in 2016, la nivel global, un impozit pe profit de 19,3%, nivel obtinut prin transferarea majoritatii profitului operatiunilor internationale in entitatea infiintata in Bermude.Profitul total inainte de taxe obtinut de Google in strainatate a fost, la sfarsitul lui 2016, de 60,7 miliarde de dolari, potrivit datelor depuse de companie la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare.Legislatia fiscala adoptata in Statele Unite in decembrie incurajeaza companii precum Google sa repatrieze o mare parte din numerar, pentru ca acestea vor beneficia, o singura data, de un impozit pe profit de 15,5%. Ulterior, profitul obtinut in afara SUA va fi impozitat cu 10,5%, dar companiile vor putea deduce obligatiile fiscale din strainatate.Legislatia americana va impune si o taxa de 13,1% pe redeventele incasate pentru unele brevete in strainatate, ceea ce ar putea afecta licentele acordate de subsidiara din Bermude pentru drepturi de proprietate intelectuala unor alte subsidiare straine.Google Ireland incaseaza majoritatea veniturilor internationale din publicitate ale companiei, iar apoi transfera banii la subsidiara olandeza Google Netherlands Holdings. O subsidiara a Google din Singapore care colecteaza majoritatea veniturilor companiei din regiunea Asia-Pacific procedeaza la fel.Compania olandeza transfera apoi banii catre Google Ireland Holdings Unlimited, care are dreptul sa acorde licente de proprietate intelectuala in afara SUA. Compania respectiva este stabilita in Bermude, unde nu se plateste impozit pe profit. Utilizarea celor doua entitati irlandeze este supranumita "Double Irish", iar folosirea subsidiarei olandeze, care este intermediara intre cele doua companii irlandeze, este numita "Dutch Sandwich."