Google accepta sa plateasca aproape un miliard de euro ca sa scape de Fiscul din Franta

Acordul a fost calificat drept "istoric" de Ministerul francez al Economiei, a consemnat AFP.In cadrul acordului, compania multinationala a convenit, pe de o parte, sa plateasca o amenda de 500 de milioane de euro pentru a pune capat anchetei lansate de Parchetul national financiar (PNF) si, pe de alta parte, sa achite alte 465 de milioane de euro in schimbul stingerii datoriilor fiscale si inchiderii procedurilor de executare silita angajate impotriva sa.Aflat de mai multi ani in colimatorul fiscului francez, Google a incheiat deja acorduri similare si in alte tari, in special in Marea Britanie si in Italia, care l-au costat alte sute de milioane de euro.Amenda de 500 de milioane de euro acceptata de Google Franta si Google Irlanda a fost validata in cadrul unei asa-zise Conventii judiciare de interes public, care permite unei companii sa negocieze o amenda fara a trece printr-un proces si printr-o procedura de "recunoastere a vinovatiei".Prin aceasta conventie, care pune capat urmaririlor pentru "frauda fiscala agravata" lansate in 2015 de PNF, Google recunoaste ca faptele care i-au fost imputate pot corespunde delictului de frauda fiscala, explica AFP.Potrivit parchetului francez, Google "s-a abtinut" de la plata a peste 189 milioane de euro catre fiscul francez intre 2011 si 2016.Ancheta PNF a prilejuit ample perchezitii la sediul parizian al companiei americane, in mai 2016, operatiune la care au participat circa 100 de politisti si experti in informatica si care a purtat numele "Tulipe" (Laleaua).Google, la fel ca alte multinationale americane precum Amazon sau Facebook, este acuzata cu regularitate ca recurge la scheme complexe pentru a-si disimula incasarile din Franta si a-si scadea astfel impozitele.Compania, al carei sediu european se afla in Irlanda - unde impozitul pe profit (12,5%) este intre cele mai mici din UE si din lume -, a sustinut permanent ca respecta legislatia franceza.Pentru a pune capat practicilor fiscale ale multinationalelor din IT, guvernul francez a adoptat la sfarsitul anului trecut asa-zisa taxa Gafa (acronimul de la Google, Amazon, Facebook si Apple), care a intrat in vigoare in acest an. Totusi, Parisul s-a angajat sa renunte la ea daca se ajunge la un acord international privind impozitarea acestor companii, in timp ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune ca represalii o suprataxa pentru vinurile frantuzesti.