Google isi lanseaza o platforma de jocuri video in streaming (Video)

Debutand pe piata jocurilor video online, compania americana doreste sa devina un concurent de seama pentru "gigantii" din domeniul consolelor de joc, precum Sony si Microsoft, permitand utilizatorilor sa aprecieze experienta jocurilor, difuzate la calitate optimala si pe orice fel de tip de suport - computer, smart-TV, smartphone."Veti avea posibilitatea de a juca oriunde, pe TV-ul vostru, pe PC-ul vostru si chiar pe smartphone-ul vostru Pixel, care va fi primul telefon compatibil cu Stadia inca de la lansare", a explicat Rick Osterloch, coordonatorul diviziei de hardwire din cadrul Google, la un eveniment organizat la New York.Oferta Google va include un catalog cu 30 de jocuri la lansare, cu mai multe posibilitati de abonament.O oferta accesibila in sistem de pre-comanda este deja disponibila pe magazinul online al Google la un tarif de 129 de euro. La acest pret, jucatorul obtine un abonament pe trei luni, un dispozitiv Chromecast Ultra, care ii permite sa se conecteze la un ecran, si un joystick.Alte doua oferte vor fi disponibile dupa lansarea platformei, una la 9,99 de euro pe luna, denumita "Stadia Pro", si o oferta de baza, asteptata pentru anul 2020, despre care se cunosc deocamdata putine detalii.Platforma Stadia va fi disponibila in 14 tari.