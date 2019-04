Google permite o noua optiune utilizatorilor Android, insa doar in Europa

Ziare.

com

Afectata de o amenda de 4,34 de miliarde de euro, care i-a fost impusa anul trecut pentru ca s-a folosit de pozitia dominanta pe piata pentru a bloca accesul companiilor concurente, Google, divizie a grupului Alphabet, trebuie sa vina cu o propunere care sa ofere rivalilor sai sanse egale, transmite Reuters.Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca Google a beneficiat de un avantaj incorect prin preinstalarea browserului Chrome si a aplicatiei Google search pe smartphone-urile si notebook-urile care functioneaza cu sistemul de operare Android.Compania a anuntat in martie ca va permite utilizatorilor Android sa isi aleaga browserul si motorul de cautare, dar nu a oferit detalii.Utilizatorii de Android din Europa care vor accesa magazinul de aplicatii Google Play vor vedea ferestre noi cu optiunea de a descarca diferite aplicatii de cautare si browsere, a anuntat Paul Gennai, directorul pentru managementul produselor al Google, intr-o postare pe blog."Sunt afisate doua ferestre, una pentru aplicatiile de cautare si una pentru browsere, fiecare continand cinci aplicatii, inclusiv cele care sunt deja instalate", a spus Gennai.Cele cinci aplicatii sunt selectate in functie de popularitatea lor, care este stabilita in functie de datele din industrie si numarul de descarcari din fiecare tara. Acestea sunt afisate intr-o ordine aleatoare.Noile optiuni apar atat pe telefoanele existente, cat si pe cele noi cu sistem Android din Europa.Google risca o amenda de pana la 5% din cifra de afaceri, medie obtinuta la nivel global de Alphabet, daca nu va respecta ordinul UE de a pune capat practicilor anticoncurentiale.Investigatia UE a fost declansata in urma unei plangeri facuta de organizatia de lobby FairSearch."FairSearch respinge ca insuficienta introducerea de catre Google a unei ferestre cu optiuni pentru Android, pentru ca nu face nimic pentru a corecta o problema centrala, aceea ca aplicatiile Google vor fi in continuare preinstalate pe toate dispozitivele cu Android", se arata intr-un comunicat al organizatiei.Organizatia Initiative for a Competitive Online Marketplace (ICOMP) a exprimat acelasi punct de vedere."Nu exista niciun motiv pentru care Google search este preinstalat pe majoritatea browserelor web si chiar pe produsele Apple", a declarat presedintele FairSearch, Michael Weber.Operatorul motorului de cautare rus Yandex a apreciat ca anuntul Google este un pas in directia buna. Yandex a devenit cel mai popular motor de cautare din Rusia dupa ce autoritatea anti-monopol din aceasta tara a luat o masura similara impotriva Google in urma cu doi ani.