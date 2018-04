Masura fara precedent in Rusia: Serviciile Google sunt blocate

Ziare.

Google s-a regasit fie in cea mai proasta situatie din ultimii ani, fie la mijloc in razboiul rusilor cu serviciile online care nu colaboreaza cu ei. Astfel, utilizatorii rusi se confrunta cu dificultati in accesarea serviciilor Google, cum ar fi Gmail, YouTube si Search."Suntem constienti de sesizarile conform carora unii utilizatori din Rusia nu pot accesa anumite produse Google si investigam aceste probleme", a scris Google Rusia pe Twitter.