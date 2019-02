Presedintia Romana a UE a primit unda verde sa negocieze "solutia de compromis" la Directiva drepturilor de autor

O directiva controversata

Taxa pe link si responsabilitatea pentru postarile utilizatorilor

Negocieri deblocate

Ziare.

com

"Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si-a propus sa finalizeze dosarul referitor la Directiva privind Dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Solutia noastra de compromis a tinut cont de interesele detinatorilor de drepturi, de necesitatea asigurarii competitivitatii economice a Uniunii Europene, precum si de accesul cetatenilor europeni la continut cultural de inalta calitate.Am obtinut aseara (vineri, n.red.) un rezultat pozitiv si va ramane in continuare o prioritate a Presedintiei Romaniei ca artistii, toti creatorii de continut si cetatenii europeni sa beneficieze pe deplin de avantajele Pietei Unice Digitale", a declarat Breaz, potrivit unui comunicat.Acum negocierile se vor muta saptamana aceasta in Parlamentul European, la Strasbourg.Comisia Europeana a demarat dezbatere privind drepturile de autor in 2016, sustinand ca directiva va proteja mostenirea culturala a Europei. Noua legislatie poate schimba insa balanta puterii intre producatorii muzicali, de stiri si film si site-urile dominante care gazduiesc munca lor.Google a avertizat chiar vineri ca, in urma unui studiu pe care l-a facut, aplicarea directivei va taia jumatate din traficul din Google al site-urile europene de stiri.Pentru a simula respectarea directivei, Google a testat o versiune modificata a paginilor de cautare in care rezultatele erau lipsite de imagini si scurtele descrieri de sub link-uri.Google spune ca in cadrul testului utilizatorii au trecut peste aceste rezultate si au preferat alte surse (din afara Uniunii Europene) ale caror rezultate atrageau atentia cu ajutorul imaginilor si a descrierilor care le insoteau.Google este preocupat in special de articolele 11 si 13 din forma actuala a directivei, primul dintre acestea fiind interpretat ca o "taxa pe link". Articolul 11 prevede ca ziarele, revistele si agentiile de presa sa fie platite de companiile de Internet precum Google si Microsoft Corp. care publica extrase din munca acestora.Articolul 13 cere platformelor ca YouTube si Instagram sa instaleze filtre care sa blocheze incarcarea de catre utilizatori a materialelor care se supun drepturilor de autor, fiindu-le solicitata incheierea unui acord cu detinatorii drepturilor pentru muzica si filme.Despre articolul 13, in care se stabileste ca platformele online raspund pentru continutul postat de utilizatorii lor, Google spune ca va duce la blocarea unei mari cantitati din continutul postat de utilizatorii europeni ai serviciilor sale.Nu este pentru prima oara cand Google face "lobby" prin intermediul presei pentru a pune presiune pe legiuitorii europeni. Anterior, Google a sugerat ca intreaga presa europeana va disparea din Google News si va pierde traficul furnizat de acest serviciu, asa cum s-a intamplat in Spania dupa adoptarea unei legi similare.O soarta similara, au sugerat cei de la Google anterior, o vor avea si canalele europene de YouTube care-si vor vedea veniturile diminuate daca o cantitate mare a continutului postat va fi blocat din considerente de drepturi de autor.Negocierile la nivelul UE au fost blocate luna trecuta, dupa ce statele membre nu au reusit sa treaca peste neintelegeri.Italia, Polonia, Olanda, Suedia, Finlanda, Luxemburg, Malta si Slovacia nu au fost de acord ca si micile companii sa se supuna legii.Andrus Ansip, vicepresedinte al Comisiei Europene, a spus ca spera sa ajunga la un acord la discutiile care vor avea loc marti si miercuri."Ma bucur sa vad ca tarile din Uniunea Europeana au din nou o voce comuna privind reforma directivei drepturilor de autor... Sper ca saptamana viitoare sa se ajunga la un acord final. Europenii merita o lege a drepturilor de autor potrivita pentru era digitala: este buna pentru creatori, platforme si pentru utilizatorii de internet obisnuiti", a scris el pe Twitter vineri noapte.Intr-un comunicat comun, European Magazine Media Association, European Newspaper Publishers' Association, European Publishers Council si News Media Europe, grupuri care fac lobby pentru modificarea legii, au transmis ca ar trebui facut mai mult pentru a fi protejate drepturile."Va duce totusi la incertitudini din punct de vedere legal pentru producatorii de stiri, pentru ca nu protejeaza suficient de clar folosirea continutului de catre agregatorii de stiri si motoarele de cautare", citeaza Reuters.